El Gobierno salió a contestarle a Carrió tras nuevas críticas a Macri

POLÉMICA. "Tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país", opinó Frigerio al igual que Garavano.

15/10/2018 -

El presidente Mauricio Macri "es el garante de las luchas" que la líder de la Coalición Cívica (CC ), la diputada Elisa Carrió, "ha defendido desde siempre", subrayó el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. El ministro insistió en que Macri y Carrió comparten "la lucha contra la corrupción, las mafias, la impunidad" y "por tener un Estado más transparente". "No tengo dudas. No sé por qué Carrió perdió confianza, es algo que tiene que hablar ella con el Presidente", manifestó. Carrió confirmó anteanoche que esta semana pedirá al Congreso el comienzo de un proceso de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por su actuación en el caso Amia. "No voy a romper Cambiemos, sino que van a ver que estoy salvando Cambiemos. Estoy cumpliendo con el electorado", había expresado en el programa de Mirtha Legrand al ratificar la alianza de la CC con el PRO y la UCR. La legisladora reprocha además a Garavano por declaraciones en las que el ministro afirmó que "no es bueno" para el país que un ex presidente sea detenido, en momentos en que la Justicia Federal pide el desafuero y la prisión preventiva de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por casos de presunta corrupción. El ministro de Justicia dio a entender que tales declaraciones fueron sacadas del contexto de una entrevista que concedió a una radio." Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita o un tratamiento diferente ante la ley, pero también es cierto que tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país", comentó Frigerio. "Prefiero tener un país donde los presidentes no estén presos por cometer delitos, pero los presidentes son ciudadanos como todos", subrayó el ministro del Interior y Obras Públicas.