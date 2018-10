Macri resaltó la realización de obras "sin relato ni corrupción"

Fotos LOGRO. Destacó que las obras en materia de transporte llevadas a cabo en lo que va de su gestión "quedan para siempre, más allá de los gobiernos".

15/10/2018 -

El presidente Mauricio Macri destacó que las obras en materia de transporte llevadas a cabo en lo que va de su gestión "quedan para siempre, más allá de los gobiernos", entre otros puntos de una columna de opinión publicada por el diario platense El Día.

En la columna "Obras sin relato ni corrupción, que convierten el pasado en futuro y quedan para siempre", el mandatario reseñó las que beneficiaron a vecinos del conurbano bonaerense.

Macri puso de relieve la satisfacción de los vecinos cuando vieron terminadas las obras de electrificación del Ferrocarril Roca en el ramal Constitución-La Plata, que habían esperado "30 años" sin resultados.

Remarcó que viajan en esa línea 16 millones de pasajeros al mes, y que la semana pasada se inauguró el tramo que faltaba, entre Berazategui y Bosques.

"Los argentinos pasamos demasiado tiempo esperando muchas cosas", reflexionó al pasar revista a cómo se encontraba el servicio ferroviario.

"Nos encontramos con que 30 formaciones del Ferrocarril Roca no se usaban por problemas técnicos, ocho formaciones del Belgrano Sur estaban paralizadas por problemas en los frenos, no estaban instaladas las vías necesarias ni planificadas las estaciones que reclamaban los vecinos, y no estaba prevista la electrificación de los nuevos trenes", aseguró.

"Ya sabemos lo que pasa cuando el Estado está ausente", escribió Macri, quien aseguró que cuando llegó al Gobierno encontró "muchas irregularidades en las distintas áreas del Estado".

Señaló que en lo que va de su gestión se construyeron 170 kilómetros de vías nuevas, se avanza "con 250 kilómetros más" y que para fines de 2019 el área metropolitana tendrá "500 kilómetros de vías nuevas".