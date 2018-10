Lisandro y Santino Díaz sólo piensan en Chile

17/10/2018 - Los mellizos Lisandro y Santino Díaz se tienen confianza para subirse al podio este fin de semana en Chile, en donde competirán representando al BMX de la provincia en el 5º y 6º rounds de la Copa Latinoamericana 2018 que tendrá como sede la pista del parque Peñalolen. Del certamen tomarán participación los mejores pilotos del continente. La Argentina se presentará con 44 pilotos en diferentes categorías. L as competencias se realizarán este sábado y domingo y serán antesala de la llegada de la Copa a la República Argentina, programada para el 24 y 25 de noviembre en Alta Gracia. Protagonistas Santino Díaz que participará junto a su hermano Lisandro en la categoria Boys de 10 años, dijo que practica el deporte desde los 4 años. “Ahora estamos por viajar a la Copa Latinomaricana de Chile, evento que nos servirá de experiencia. Ya he tenido otras participaciones en el Panamericano de Bolivia, Colombia y bueno, ahora se viene Chile. Me siento bien preparado, fuerte para subirme al podio y traerme una medalla o una copa”, aseguró. Lisandro Díaz destacó el gran trabajo que vienen realizando con el entrenador Claudio Díaz Chevalier. “Con Chevalier hicimos un plan de entrenamientos y vamos muy bien a Chile, y después cerraremos la participacion internacional en Buenos Aires”, dijo. También Lisandro indicó que disfruta mucho de la pista junto a Santino y sus compañeros. Finalmente, al igual que Santino, Lisandro se tiene fe para traerse un podio. En tanto que su entrenador Claudio Díaz Chevalier resaltó la calidad y la seriedad con que los mellizos Díaz toman sus entrenamientos. “Con ellos vengo trabajando hace dos años. Tienen su plan de trabajo en pista y físico. Se vienen desenvolviendo muy bien y nunca tuvieron mesetas. Están evolucionando en todos los aspectos y ahora vamos a ver qué nos depara el torneo de Chile”, comentó. También Chevalier agregó: “Son chicos que tienen todo lo que debe tener un deportista de alto rendimiento. Pero igualmente no hay que olvidarse que son niños. No deben estar presionados, deben ir a su deporte como un cable a tierra. No se trata siempre de ganar trofeos y copas, eso debería ser secundario. Hay padres que presionan y eso está mal. Deben utilizar el deporte por salud mental y física, por disfrute a determinada edad”, concluyó.