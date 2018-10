Gran cantidad de goles en otra fecha del Clausura

17/10/2018 - El domingo pasado se jugó una nueva fecha del torneo Clausura que organiza la Liga Municipal Bandeña, jornada que tuvo buenos partidos, con definiciones atrapantes y resultados ajustados, pero con el espíritu de sana competencia entre los participantes. Los resultados completos, de todas las categorías, se detallan a continuación. Categoría 2003/04: Rincón 0, Tramo 16 3; 17 de Octubre 0, Niños Felices 1; Argentinos Unidos 1, Chamacos 1; 25 de Mayo 2, Rey de Reyes 0; Diablos Rojos 0, Barrio Quilmes 1; Barrio Taponazo 1, El Cruce 4; Irma 1, San Fernando 2; Deportivo 25 de Mayo 0, Bío Torres 2; Taladrito 3, Cholo Suárez 0; Villa Unión 0, Gustavo Tapia 1. Categoría 2005/06: Rincón 1, Tramo 16 4; 17 de Octubre 4, Niños Felices 0; Argentinos Unidos 0, Chamacos 1; 25 de Mayo 2, Rey de Reyes 3; Diablos Rojos 1, Barrio Quilmes 3; Barrio Taponazo 0, El Cruce 3; Irma 0, San Fernando 5; Deportivo 25 de Mayo 0, Bio Torres 5; Taladrito 0, Cholo Suárez 1; Villa Unión 0, Gustavo Tapia 1. Categoría 2007/08: Rincón 0, Tramo 16 6; 17 de Octubre 2, Niños Felices 0; Argentinos Unidos 1, Chamacos 1; 25 de Mayo 0, Rey de Reyes 0; Diablos Rojos 0, Barrio Quilmes 3; Barrio Taponazo 0, El Cruce 3; Irma 2, San Fernando 1; Deportivo 25 de Mayo 3, Bio Torres 0; Taladrito 0, Cholo Suárez 0; Villa Unión 0, Gustavo Tapia 1. Categoría 2009/10: Rincón 0, Tramo 16 4; 17 de Octubre 1, Niños Felices 0; Argentinos Unidos 0, Chamacos 1; 25 de Mayo 1, Rey de Reyes 1; Diablos Rojos 0, Barrio Quilmes 2; Barrio Taponazo 0, El Cruce 1; Irma 1, San Fernando 2; Deportivo 25 de Mayo 0, Bío Torres 3; Taladrito 1, Cholo Suárez 0; Villa Unión 0, Gustavo Tapia 1. Próxima fecha Zona A: 25 de Mayo vs. San Fernando, Argentinos Unidos vs. Taladrito (en Coronel Lugones) y Bio Torres vs. Chamacos FC (en San Isidro). Zona B: Gustavo Tapia vs. El Cruce (en Fraternidad), Bo Taponazo vs. Villa Unión (en Mendilarzu) y 25 de Mayo vs. Barrio Quilmes. Zona C: Atlético Clodomira vs. Cholo Suárez, Tramo 16 vs. 17 de Octubre y Moikanos Juniors vs. Rey de Reyes (en Policía de Infantería). Zona D: Diablos Rojos vs. Niños Felices (en Produnoa), Irma FC vs. Rincón FC, Pablo Hoyos vs. 4o Centenario (en Villa Unión 2) y Barrio Tabique vs. Chacarita del Sur.