No fue detenido Pablo Moyano y el juez denuncia filtraciones

Fotos INSÓLITO. Juez y fiscal se enfrentan por la causa de Pablo Moyano y se enrarece la investigación.

17/10/2018 -

El juez de Garantías Luis Carzoglio rechazó el pedido de detención del sindicalista y vicepresidente del club Independiente, Pablo Moyano, que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera por una supuesta defraudación al club en la causa en la que también está imputado su padre, Hugo Moyano.

El magistrado confirmó que recibió dos amenazas telefónicas este martes, cuando llamaron a su esposa por la mañana. Carzgoglio fue duro con la Procuración de la Provincia, a cargo de Julio Conte Grand, y con la Fiscalía de Lomas de Zamora, donde Sebastián Scalera es fiscal general adjunto, al acusarlos de filtrar su resolución antes de que él la hiciera pública.

"En cuanto a la filtración adjudico al personal de la Fiscalía de Cámara de Lomas apenas retirado el expediente". Por eso, remarcó: "A mí como juez no me van a apretar ni perseguir. Hay que terminar con los aprietes y las amenazas". El fiscal Sebastián Scalera salió al cruce. "El juez descartó uno a uno los elementos de prueba" y anticipó que "llamaremos a la brevedad a indagatoria a Pablo Moyano". Y no descartó recusar al juez.

Sostuvo que "no sé de dónde viene la filtración. Pablo Moyano es el jefe, el líder de la asociación ilícita integrada por la barrabrava de Independiente y gran parte de la dirigencia", concluyó el fiscal.