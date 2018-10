Santiagueña, reconocida con título de Dra. Honoris Causa

Fotos ORGULLO. Nació en Loreto y toda su formación de base la realizó en Santiago. Se especializó en Córdoba.

18/10/2018 -

Miriani Pastoriza fue la primera mujer en graduarse como licenciada en Astronomía, en la Universidad Nacional de Córdoba; y los hallazgos que realizó sobre las galaxias, en el Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC) y en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, la convirtieron en una experta reconocida mundialmente.

Está radicada en Brasil, pero es santiagueña, nacida en Loreto, y el próximo miércoles 24, en el marco del 147º aniversario del OAC, será reconocida con el título de Doctora Honoris Causa de dicha casa de estudios.

‘Esto representa para mí el reconocimiento a mi trabajo científico en la Universidad donde me formé. Es un gran orgullo’, expresó Miriani Pastoriza, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL.

"Yo nací en Loreto. Realicé mis estudios primarios en la escuela Francisco de Uriarte, y el Secundario, en la ciudad capital, hasta 3º Año en el Liceo Nacional. Luego me recibí de maestra en la Escuela Nacional Manuel Belgrano. En 1958 fui a Córdoba a estudiar Astronomía en Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde fui la primera mujer astrónoma en recibirme", contó sobre los detalles de su formación académica.

Sus raíces bien santiagueñas bien arraigadas hacen que nunca se olvide de su tierra natal. Tal es así que en su provincia natal vive gran parte de su familia, entre ellos, su hermana, y su hija junto con su nieta.

‘A pesar de vivir y trabajar en Brasil, nunca corté mis vínculos con Santiago del Estero, en especial porque mi hija Ana Verónica De Cesare vive allí, con mi nieta Ana Lucía. Ella estudia en la Escuela Normal y forma parte del equipo de natación del establecimiento. Siempre que hay torneos nacionales y que ella participa voy a Santiago para verla’, contó la experta santiagueña.

A lo largo de su vasta carrera profesional, Miriani Pastoriza cosechó innumerables logros. Produjo más de 200 artículos científicos; dirigió 15 tesis de doctorado y 17 tesis de maestría; realizó una pasantía posdoctoral en el Royal Greenwich Observatory (Inglaterra) y otra como profesora visitante en el Space Telescope Science Institute, en Baltimore (Estados Unidos); está a cargo de la dirección y administración del Instituto de Física de la Universidade Federal do Río Grande do Sul (IF-

UFRGS). Fue nombrada miembro de la Academia Brasilera de Ciencias en 2007, y profesora emérita de la Universidade Federal do Río Grande do Sul en 2014. Alcanzó la máxima categoría para un investigador, clasificada como 1A dentro del Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico (CNPq). Es, además, profesora titular representante de Brasil del Comité Científico Internacional de los telescopios Gemini; representante de Brasil en el Consejo Directivo Internacional del Telescopio Soar; miembro del Consejo Directivo del Observatorio Nacional de Río de Janeiro y miembro del Consejo Directivo del Laboratorio Nacional de Astrofísica de San Pablo.