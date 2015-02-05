CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de octubre de 2018
A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
19/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.40 LOS SIMPSONS
22.00 CINE. INSEPARABLES
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 CINE. INSEPARABLES
(CONTINUACIÓN)
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDIC.CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.36 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
08.29 GIGANTES DE ACERO
10.56 AMIGAS INSEPARABLES
13.15 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
15.06 ABRACADABRA
16.59 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
19.31 GIGANTES DE ACERO
22.00 DESTINO FINAL
23.51 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
TCM
07.57 LA NIÑERA
08.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.01 LA NIÑERA
10.26 LA NIÑERA
10.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.38 BEETHOVEN 2
13.19 POR AMOR AL JUEGO
15.50 EN BUSCA DE UN SUEÑO
17.49 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
19.31 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
22.00 EL PERFECTO ASESINO
23.59 CLOSER. LLEVADOS POR EL DESEO
TNT
06.59 VOLANDO A CASA
08.42 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
10.27 EL ÚLTIMO SAMURAI
13.08 GRANDES HÉROES
14.58 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
17.06 ¿QUÉ PASÓ AYER?
19.01 2012
22.00 MAGIC MIKE XXL
00.16 ARMA MORTAL 2
SPACE
06.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
08.09 ATRACO EN 7 MINUTOS
09.38 EL PATRIOTA
12.42 CORAZÓN DE CABALLERO
15.13 TANGO Y CASH
17.07 EL DESTINO DE JÚPITER
19.33 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
22.00 LA MATANZA DE TEXAS. EL COMIENZO
23.41 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS
ZOMBIE
01.23 SOUTHBOUND
CINECANAL
10.00 ALVIN Y LAS ARDILLAS
11.40 UN ROCKERO DE PELOTAS
13.35 EDDIE, EL ÁGUILA
15.35 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
17.40 EL PRECIO DEL MAÑANA
19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
22.00 ASSASSIN’S CREED
00.00 LA REENCARNACIÓN
01.30 MEJOR... IMPOSIBLE
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SEMIFINAL 1
11.00 SEMIFINAL 2
13.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 DOS POLICÍAS REBELDES
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
HOTEL Y RESTOBAR
LAS MARÍAS
(AVDA. BELGRANO 1231, LA
BANDA)
HOY, A LAS 23, FASHION SHOW
MOTHERS DAY, ORGANIZADO
POR STAFF MODELS. DESFILE,
COMIDA GOURMET Y BEBIDAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
HOY, LA GRAN PEÑA, CON
FABRICIO RODRÍGUEZ, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO
OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA Y EL
BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
MAÑANA, A LAS 22, PEÑA
DIGO LA TELESITA. ACTUARÁN
“DEMI” CARABAJAL,
MARCELO MITRE, MANUEL
ORELLANA Y RODOLFO LUCCA
Y AVENIDA FOLK.
BAR IMAGINE
HOY, A LAS 22, GRAN DESFILE
DE MODA POR EL DÍA DE LA
MADRE. PRESENTARÁN NUEVOS
DISEÑOS EN TRAJE DE BAÑO.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
MAÑANA, A LAS 23, MÓSOJ
ÑAUPA, FRANCO ARIAS, Y
LLAJTAPA YANASU CON TANGO Y
FOLCLORE.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”
CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL
GRUPO VOCAL KAUSAY.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/10 17:00(Cast))
VENOM (3D)
CÓMIC ACCION (+ 13 AÑOS)
19/10 -20/10- 19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:15 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30
(Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
19/10 -20/10 22:30 (Subt) 00:35
(Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
19/10 16:30 (Cast))
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)
ALL INCLUSIVE (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
19/10 -20/10- 20:30 (Cast) 22:35
(Cast) 00:30 (Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
19/10 - 20/10- 14:30 (Cast) 16:45
(Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
19/10 -20/10- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt) 00:45 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
19/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CHRISTOPHER ROBIN,
UN REENCUENTRO
INOLVIDABLE ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 18:20
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 -
22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)