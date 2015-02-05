CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de octubre de 2018

A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO

19/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.40 LOS SIMPSONS

22.00 CINE. INSEPARABLES

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 CINE. INSEPARABLES

(CONTINUACIÓN)

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA ARGENTINA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDIC.CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.36 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

08.29 GIGANTES DE ACERO

10.56 AMIGAS INSEPARABLES

13.15 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

15.06 ABRACADABRA

16.59 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

19.31 GIGANTES DE ACERO

22.00 DESTINO FINAL

23.51 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

TCM

07.57 LA NIÑERA

08.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.01 LA NIÑERA

10.26 LA NIÑERA

10.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.38 BEETHOVEN 2

13.19 POR AMOR AL JUEGO

15.50 EN BUSCA DE UN SUEÑO

17.49 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

19.31 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

22.00 EL PERFECTO ASESINO

23.59 CLOSER. LLEVADOS POR EL DESEO

TNT

06.59 VOLANDO A CASA

08.42 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

10.27 EL ÚLTIMO SAMURAI

13.08 GRANDES HÉROES

14.58 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

17.06 ¿QUÉ PASÓ AYER?

19.01 2012

22.00 MAGIC MIKE XXL

00.16 ARMA MORTAL 2

SPACE

06.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

08.09 ATRACO EN 7 MINUTOS

09.38 EL PATRIOTA

12.42 CORAZÓN DE CABALLERO

15.13 TANGO Y CASH

17.07 EL DESTINO DE JÚPITER

19.33 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

22.00 LA MATANZA DE TEXAS. EL COMIENZO

23.41 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS

ZOMBIE

01.23 SOUTHBOUND

CINECANAL

10.00 ALVIN Y LAS ARDILLAS

11.40 UN ROCKERO DE PELOTAS

13.35 EDDIE, EL ÁGUILA

15.35 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

17.40 EL PRECIO DEL MAÑANA

19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

22.00 ASSASSIN’S CREED

00.00 LA REENCARNACIÓN

01.30 MEJOR... IMPOSIBLE

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SEMIFINAL 1

11.00 SEMIFINAL 2

13.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 DOS POLICÍAS REBELDES

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

HOTEL Y RESTOBAR

LAS MARÍAS

(AVDA. BELGRANO 1231, LA

BANDA)

HOY, A LAS 23, FASHION SHOW

MOTHERS DAY, ORGANIZADO

POR STAFF MODELS. DESFILE,

COMIDA GOURMET Y BEBIDAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

HOY, LA GRAN PEÑA, CON

FABRICIO RODRÍGUEZ, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO

OTINETTI, MÓSOJ ÑAUPA Y EL

BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

MAÑANA, A LAS 22, PEÑA

DIGO LA TELESITA. ACTUARÁN

“DEMI” CARABAJAL,

MARCELO MITRE, MANUEL

ORELLANA Y RODOLFO LUCCA

Y AVENIDA FOLK.

BAR IMAGINE

HOY, A LAS 22, GRAN DESFILE

DE MODA POR EL DÍA DE LA

MADRE. PRESENTARÁN NUEVOS

DISEÑOS EN TRAJE DE BAÑO.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

MAÑANA, A LAS 23, MÓSOJ

ÑAUPA, FRANCO ARIAS, Y

LLAJTAPA YANASU CON TANGO Y

FOLCLORE.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”

CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL

GRUPO VOCAL KAUSAY.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/10 17:00(Cast))

VENOM (3D)

CÓMIC ACCION (+ 13 AÑOS)

19/10 -20/10- 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:15 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

19/10 -20/10 22:30 (Subt) 00:35

(Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

19/10 16:30 (Cast))

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)

ALL INCLUSIVE (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

19/10 -20/10- 20:30 (Cast) 22:35

(Cast) 00:30 (Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

19/10 - 20/10- 14:30 (Cast) 16:45

(Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

19/10 -20/10- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:45 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

19/10 - 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

CHRISTOPHER ROBIN,

UN REENCUENTRO

INOLVIDABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 18:20

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 -

22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

 
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