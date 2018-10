Macri cargó contra Moyano y su "manejo mafioso" del sistema logístico en el país

Fotos TRABAJO. "No debe haber habido Presidente más preocupado que yo para la generación de empleo", afirmó.

20/10/2018 -

El presidente Mauricio Macri cuestionó lo que juzgó "el manejo mafioso" en el sistema logístico, que sostuvo, encarece los costos de Argentina. El mandatario también aseguró que en estos días de crisis encontró más racionalidad "en el hombre de a pie, que en mucha dirigencia".

Macri formuló estas declaraciones ayer en el cierre del 54 coloquio de Idea que se desarrolló desde el miércoles en Mar del Plata.

El mandatario aseguró que "no podemos tener un costo logístico del doble del de la región. No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico".

Macri recordó que en diciembre del 2015, cuando asumió el gobierno nacional, "se pagaban (en el puerto) u$s 550 dólares por contenedor y ahora estamos a u$s 215 contra u$s 230 de Santos (Brasil)".

Agregó que "se le estaban pagando u$s 90 de un seguro por un arreglo que habían hecho con (Hugo) Moyano", refiriéndose al líder del sindicato de camioneros.

Macri habló ante centenares de empresarios que colmaron el salón principal del Sheraton Hotel y destacó que para bajar los costos "impulsamos la ley de ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), pero no alcanza, ya que muchos me dicen ‘no me animo a tomar una persona’". "Por eso convoco a los gremios a que nos sentemos y hagamos cosas inteligentes para nuestra gente", exhortó.

En el diagrama de las leyes laborales, sostuvo Macri, "tenemos que ir a modelos como los que tienen los españoles o los italianos, no los sajones".

Macri también apunto al empresariado al señalar que también impulsa "marcos regulatorios más competitivos, más transparentes" y recordó que, a partir de la sanción de la nueva ley de la Competencia "a algunos que están acá les tocó (ir a Tribunales) porque hubo denuncias".

"No debe haber monopolios u oligopolio que encarezcan los productos", remarcó Macri.

El Presidente también defendió la iniciativa del gobierno de volver a poner retenciones, aunque dijo que es un impuesto "que no nos gusta".

En esa decisión de alcanzar el equilibrio fiscal, analizó Macri, "encontré más sensatez en el hombre de a pie, que toma un transporte público y va a trabajar, que en la dirigencia" de varios sectores.