CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de octubre de 2018

21/10/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

10.00 SANTA MISA

11.00 LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS, CON MARCELO ARCE

13.30 LA PEÑA DE MORFI

18.00 CINE. AGENTES DEL DESORDEN

19.30 CINE. JAMÁS BESADA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. JAMÁS BESADA (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.30 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 7

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS

16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

17.30 UN TERCIO

22.00 LA CAÍDA

23.00 LA CHICA QUE LIMPIA

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 EL PODIO

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. MORENO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

12.38 GAME OF THRONES 05 EPS 03

01.52 TODO UN PARTO

03.44 MISIÓN ROCKSTAR

05.56 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX PAN

06.24 LEGO ¡SCOOBY DOO! HOLLYWOOD EMBRUJADO

07.57 WINNIE THE POOH

09.03 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

10.49 BILLY MADISON

12.35 LA LEYENDA DE TARZÁN

14.38 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

16.28 MI VILLANO FAVORITO

18.14 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

19.59 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS





TNT

03.03 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN

04.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BUZZ - SEASON 7

08.13 SHANGHAI KID

10.20 MATILDA

12.07 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

14.24 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

16.59 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

19.26 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

21.31 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA

01.00 MAGIC MIKE XXL





TCM

01.47 EL VENGADOR DEL FUTURO

03.25 FANTASMAS DE MARTE

05.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.45 LA NIÑERA

08.08 LA NIÑERA

08.33 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.12 LA NIÑERA

10.36 LA NIÑERA

11.01 LA NIÑERA

11.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.12 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

14.38 DETECTIVE POR ERROR

16.12 SOY ESPÍA

18.01 RÁPIDA Y MORTAL

20.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO

SPACE

00.11 RELATOS SALVAJES

02.29 EL SABOTAJE

04.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 OBJETIVO INVISIBLE

08.05 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

10.13 LA NIEBLA

11.59 LOS FEDERALES

14.30 CHAPPIE

16.55 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.17 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 RELATOS SALVAJES





A DÓNDE IR

ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

HOY, A LAS 21.30, EL ELENCO SUPERSTARS ESTRENARÁ LA OBRA TEATRAL “LA ESPERA MÁGICA”.

CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.





TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 386)

EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.





CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.





CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.





MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

21/10-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

VENOM (3D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

22:30 (Subt) 00:35 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

20/10 - 21/10- 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)

ALL INCLUSIVE (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:35 (Cast) 00:30 (Cast)

CHRISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

14:30 (Cast) 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA, BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

CHRISTOPHER ROBIN, UN

REENCUENTRO INOLVIDABLE

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 18:20

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL JUEVES)