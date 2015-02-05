CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de octubre de 2018
Por El Liberal
21/10/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
10.00 SANTA MISA
11.00 LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS, CON MARCELO ARCE
13.30 LA PEÑA DE MORFI
18.00 CINE. AGENTES DEL DESORDEN
19.30 CINE. JAMÁS BESADA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. JAMÁS BESADA (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.30 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 7
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS
16.30 JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
17.30 UN TERCIO
22.00 LA CAÍDA
23.00 LA CHICA QUE LIMPIA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 EL PODIO
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. MORENO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.38 GAME OF THRONES 05 EPS 03
01.52 TODO UN PARTO
03.44 MISIÓN ROCKSTAR
05.56 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX PAN
06.24 LEGO ¡SCOOBY DOO! HOLLYWOOD EMBRUJADO
07.57 WINNIE THE POOH
09.03 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
10.49 BILLY MADISON
12.35 LA LEYENDA DE TARZÁN
14.38 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
16.28 MI VILLANO FAVORITO
18.14 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
19.59 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS
TNT
03.03 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN
04.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BUZZ - SEASON 7
08.13 SHANGHAI KID
10.20 MATILDA
12.07 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
14.24 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
16.59 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
19.26 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
21.31 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA
01.00 MAGIC MIKE XXL
TCM
01.47 EL VENGADOR DEL FUTURO
03.25 FANTASMAS DE MARTE
05.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.45 LA NIÑERA
08.08 LA NIÑERA
08.33 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.12 LA NIÑERA
10.36 LA NIÑERA
11.01 LA NIÑERA
11.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.12 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
14.38 DETECTIVE POR ERROR
16.12 SOY ESPÍA
18.01 RÁPIDA Y MORTAL
20.00 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
22.00 EL VENGADOR DEL FUTURO
SPACE
00.11 RELATOS SALVAJES
02.29 EL SABOTAJE
04.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 OBJETIVO INVISIBLE
08.05 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL
10.13 LA NIEBLA
11.59 LOS FEDERALES
14.30 CHAPPIE
16.55 GUARDIANES DE LA GALAXIA
19.17 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 RELATOS SALVAJES
A DÓNDE IR
ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
HOY, A LAS 21.30, EL ELENCO SUPERSTARS ESTRENARÁ LA OBRA TEATRAL “LA ESPERA MÁGICA”.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 386)
EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
21/10-14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
VENOM (3D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/10- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
22:30 (Subt) 00:35 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
20/10 - 21/10- 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)
ALL INCLUSIVE (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:35 (Cast) 00:30 (Cast)
CHRISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
14:30 (Cast) 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA, BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CHRISTOPHER ROBIN, UN
REENCUENTRO INOLVIDABLE
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 18:20
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL JUEVES)