Modista y agricultora, forjó la vida de tres hijas licenciadas y una doctora en Ciencias Agrarias

21/10/2018 -

La colonia Hipólito Yrigoyen está ubicada al oeste de esta ciudad, y con el tiempo se transformó en un polo productivo a raíz del esfuerzo de los colonos que se instalaron entre los años sesenta y setenta. Entre ellos llego un joven matrimonio desde San Gregorio, integrado por Juan Leguizamón y Dora Meleán (73) que tenían por entonces cuatro pequeñas hijas y un sueño que las chicas puedan estudiar. Fue entonces que aparecieron las garras de una madre que tuvo que trabajar la tierra, criar animales y planificar la escasez para sacar a sus hijas adelante.

Dora, con una sonrisa permanente, cuenta: "Mi primera hija nació cuando yo tenía 22 años, ese momento fue único. No podía creer que dentro mío se había gestado esa belleza y, esa sensación de felicidad que solo una madre experimenta la viví cada dos años cuando nacieron mis otras hijas".

Tampoco deja de mostrar su orgullo ni siente avergüenza recordar lo difícil que fue su vida: "Cuando tuve a mi cuarta hijo miré mi realidad de tener una pieza y dos camas y yo le dije a Juan tenemos que hacer algo, vivíamos en el campo y mis niñas comenzaron a ir a la escuela y yo me dije tengo que estudiar y encontré un cupón en una revista que promocionaba, ‘Estudie costura y confección a distancia’ y mandé el cupón y me recibí de costurera. Pero para hacerle la ropa a mis hijas, yo le hacia los guardapolvos. De la misma forma estudié repostería. Fui la primera en hacer tortas en San Gregorio". "Cuando vivíamos en el campo en esa pieza de material yo le dije a Juan, tenemos que acercarnos al pueblo, nuestras hijas tienen que estudiar, tenemos que brindarles oportunidades y fue entonces que compramos este terreno, ahora es una belleza, pero en esa época esto era un salitral y con mucho trabajo codo a codo, lo fuimos trasformando", recuerda.

Asegura que siempre transmitió a sus hijas el concepto de trabajo y responsabilidad "¡Aquí no se repite!", les dijo a sus hijas. "Con la plata de papi no se fuma y no se va al baile.

"Yo tengo tres hijas licenciadas, una doctora en Ciencias Agrarias y yo solo llegué hasta sexto grado, tuve un solo maestro, escribo sin errores de ortografía, leo de corrido, razono, pienso, analizo, pero todo lo logrado se consiguió gracias al amor", remarca para dejar en claro que la formación depende del valor que le de cada uno.

Para Dora, "la clave para criar un buen hijo es no pisotear su orgullo, esa cosita que uno tiene adentro como amor propio es bueno, eso nunca lo tienen que perder, jamás mis hijas fueron a pedir nada, si había un huevo para la cena, esa era la cena, nunca me vieron recibir nada en una campaña política, caminando para ir a votar y cuando tuve, ataba mi sulki para ir".

"Tengo un sueño que un día la mujer común, las amas de casa se levanten, que la mujer común piense, que sepa resolver las cosas que no espere que llegue su marido a resolver las cosas, que tome la determinación de salir adelante, que planifique, que sueñe, que no se conforme, que no espere que otro piense qué va ser de la vida de sus hijos", finalizó.