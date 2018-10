La SIP reafirmó su fuerte defensa de la libertad de prensa a través de un categórico documento

Fotos ABORDAJE. En el desarrollo de la asamblea se realizan diversas ponencias, como el desafío del periodismo en la era digital.

21/10/2018 -

La Sociedad Interamericana de Prensa se reúne en Salta donde presentó el borrador de principios de la libertad de prensa en la era digital, con el espíritu de la declaración de Chapultepec (México).

El amplio hall del Centro de Convenciones de la ciudad de Salta se desarrolla hasta mañana la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Se trata de un encuentro especial, que se inició el pasado viernes, y que busca generar un intercambio entre los líderes de la prensa de América. Para mañana, en su cierre, se dará a conocer la "Declaración de principios sobre libertad de expresión en la era digital", que mantendrá el espíritu de la declaración de Chapultepec, que hizo la SIP en 1994.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, el expresidente del organismo Danilo Arbilla y Ricardo Trotti, director ejecutivo actual, hicieron hincapié en que la nueva declaración establece "diez principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa" y en cuya introducción a sus principios afirma que "no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación".





"La libertad de expresión es la libertad de todos, la que no se delega, la que es custodia del resto de las libertades", expresó Danilo Arbilla, para quien Chapultepec es el quinto documento que "reafirma y revalora todos los derechos inalienables del ser humano" después de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. "No hay sociedad libre sin prensa libre, no hay democracia sin prensa libre", dijo Arbilla, con el respaldo de los representantes de la SIP.