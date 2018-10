Marc Márquez se coronó por quinta vez

Fotos FESTEJO. El español celebró y, sin querer, se dislocó un hombro.

22/10/2018 -

El piloto español Marc Márquez salió campeón en Japón este fin de semana, y en la celebración se lastimó.

Marc Márquez sigue haciendo historia en el motociclismo. Ayer se consagró en el Gran Premio de Japón.

Sin embargo, no pudo festejar como hubiese querido, porque durante la celebración se sacó el hombro de lugar. Tuvieron que atenderlo y acomodárselo, pero todo no termina ahí: va a tener que operarse.

"Lo de tirarme en el suelo no formaba parte de la celebración. Cuando me abracé con Redding (piloto inglés y rival del español) se me salió el hombro. Fue tan fuerte el abrazo que se me lo dislocó", explicó Marc a la prensa.

El de Honda también contó que aquella parte del cuerpo lo tenía a maltraer desde hace tiempo: "El hombro ha sido mi punto débil a lo largo de toda la temporada. No lo sabía nadie. Ahora tendré que hacer un poco de chapa y pintura. Voy a tener que operarme, es una intervención sencilla, pero voy a hacerlo en diciembre, para arrancar bien la próxima temporada", comentó el piloto español que una vez más se queda con la corona en la categoría reina del motociclismo.