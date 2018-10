FÚNEBRES | 23 de octubre de 2018

23/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

ACUÑA, GERMÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su esposa Ana Leguizamon sus hijos Cesilia , Hernan, Gabriel, Milagros, h. politicos nietos Lizandro, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio los flores. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

AUAD DE FERREYRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus hermanos Juan y Magui, sus sobrinos, sobrinos politicos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su cuñada Coca Raed Vda. de Auad e hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Familia Chedda participa el fallecimiento de la abuela de su yerno y cuñado Pablo Ferreyra deseando paz y resignación. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Mi más estimada Sra. Zulema, como yo la conocía, la despido con mucho pesar y con culpa por no verla después de perder su hijo., pensaba mucho en ese encuentro., estábamos iguales y la dos con igual problema de salud. Ya no podré hacerle esas leneas que eran desde mi corazón y que a Ud . le gustaba. vi en el diario, me costaba aceptar. Ahora está junto a su esposo y su hijo. Yo espero la voluntad de Señor para volver a encontrarnos. Dios la llamó el Día de la Madre. Esposa, madre, abuela y bisabuela ejemplar, cada vez que los nombraba era con mucho amor y muy orgullosa de ellos, es lo que sembró. La recordaré siempre como la vecina que fue ¡Viejita valiente! con sus 91 años. para Ud. lo mejor del vielo y consuelo a toda la flia. Lucia.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Mirta Adela Camus e hijos y familias, Silvia Graciela Camus de Vital, Juan Luis vital e hijos y familias, María Cristina Camus y esposo Carlos Alberto García, Miriam Elizabeth Camus e hijo, Juan Domingo Camus y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO, FRANCISCA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su hijo Julio, nuera Juana, nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Marquesa Adriana Zurita y familia, acompañan en el dolor a Raquel, Andrea y demás miembros de la familia por la desaparición física del papá. Que la misericordia del Señor lo cubra con su manto.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Coco Tagliavini despide a su amigo " El Gringo " de la niñez y adolescencia, Gran Capitán de aquellos equipos campeones de basquet del inolvidable Santiago B. B. C. de la calle Urquiza de la decada del 50, en microbios, infantiles de cadetes, que integramos junto a Gustavo Chazarreta, Koki Robato, Laly Archetti, Pepa Loto, Pancho Pintos, Fernando Ramos Taboada entre otros, a quienes pido disculpas por el olvido. Que brille para él, por así merecerlo, la Luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Querida familia del Gringo Campos: con profundo dolor me enteré de la partida de mi amigo. Reciban mi más sentido pésame y el de mis hijos. Mi esposo y el Gringo se tenían un mutuo gran afecto. Los unía un carácter parecido, muchas cosas de la vida que compartían, pero había una que los hermanaba: el basket de Estudiantes Unidos. Entre las cosas que los unían estaba el orgullo por las familias "que supimos conseguir", como digo yo. Desde los 12 años míos hasta los 32, en que mi madre falleció porque la muerte de mi hermana, 20 días antes de cumplir 15 años, de Chagas, la dobló. Allí fui aprendiendo lo que es la vida y la manera de sobrellevarla y, con cada día que pasaba aceptaba que es inevitable morir para que el alma se desprenda del cuerpo y suba al Reino de los Cielos para renacer y esperar, que en paz, con luz, con serenidad, el día en que seremos juzgados por el Justo Juez. Cuando fui maestra del último año primario, quise que mis alumnas todas tan queridas fueran formándose de lo que es la vida y la muerte, con tantos años que hace que me retiré sólo recuerdo la última estrofa del verso que aprendimos y les pedí que lo recordaran siempre: "Para aprender y recordar: quiero ignorar en donde y de qué modo encontré la muerte; sorprendida, sepa el alma que a la vuelta de un recodo, se me quedó la vida". Querida familia sólo Dios sabe cuándo volverá la alegría a ustedes, pero, aunque nunca olvidarán a esa persona que llenaba sus vidas, un día una de ustedes dirá "se acuerdan...?" y entonces podrán aceptar lo que es muy difícil, pero inevitable. Mis oraciones para el Gringo y un abrazo cariñoso para ustedes. Él ya descansa en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus padres Marina y Gustavo Chazarreta, sus hermanas Ariana, Gianella y Giuliana participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cementerio La Piedad.C de duelo P L Gallo 340 (SV) Serv. Soc. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su abuelo Francisco Iovino y flia., sus tíos José Félix E. Iovino, Daniel Iovino, Juan Iovino, Catalina Iovino, Vicente Iovino, tíos políticos y primos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Nené Salomón de López y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Meli y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Tu bondad, tu alegria, tu belleza y sobre todo, tu fortaleza de guerrera, permanecerán en el recuerdo de quienes te conocimos.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Un ángel subió al cielo. Compañeros del Coro Estable de la Provincia de Rita acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina y elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Felices los buenos porque ellos verán a Dios. Walter Escobar participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CORDOBA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su esposa Braulia, sus hijos Ramona, Miguel, hijo político Nico Veliz, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Maximio Ruiz Paz, su esposa María Cristina Lescano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Agustin P. Rimini e Isabel Carol Posse, sus hijos Agustin, Mariano, Maria, Justiniano, Pedro Ignacio, Ines y Florencia, participan con dolor y acompañan a Chochita y sus hijas Florencia, Carolina y Agustina en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Maria del Carmen Galgani, su hija Luciana y su nieto, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Maitiz Montiel de Camiletti y Hugo Camiletti, sus hijos Matías, Nicolás, Joaquín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Beba Fiorini, sus hijos Héctor, Marty y Diego, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estas tristes circunstancias. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi de Noriega y su familia despiden con mucha tristeza al amigo Coni. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ESTELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus hijos, Karina, Alejandro, Luis, Paola, Gabriel, Nahiara, Joaquín, Marcos, Benjamin, Jesus Adrian y demás familiares, sus restos serán cremados en el dia de hoy. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, ESTELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Amigos y compañeros de trabajo de su hija Karina de "La Oficina café-bar" Magalí, Manuel, Juan, Lucas, Ricardo, Marcela y Leopoldo acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ESTELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Leopoldo Llapur, Marcela Karam e hijos: Santiago y Julieta y Sra. Graciela de Karam acompañan en este triste momento a su hija Karina y familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEMOS, ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus hijos Tito, Santiago, Mery, Walter y Claudia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 9 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, MARIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/18|. Prof. Eliana Messad y los integrantes del Club de los Abuelos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su integrante Sra. Ana María Lazo. Elevan oraciones en su querida memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su tía Toty Mayuli de Costa, hijos Charín, Gringo, Jacky y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus primos Gringo Costa Mayuli y Magui Macías e hijos Karina, Érika, Cristian y Seba participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Griselda Mignani Numa participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Marcela. Rogando oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Orlando y Ramón Bucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Miembros de la comisión directiva de Casa de Italia; Mirta Salazar, Oliva Pécora, acompañan a Marcela y Juan en tan dificil momento. Que Dios la reciba a Lili en su morada para ser feliz.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Lic. Orlando Sarquisian y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus compañeras y amigas de la promoción 1972, Escuela Normal: Ada Umbides, Liliana Bucci, Marina Cárdenas, Ana Domínguez, Miriam Giménez, Eve Arévalo, Yoyi Lobo, Norma Vélez, Lilian Jozami y Mónica Pereyra la despiden con dolor y ruegan por la pronta resignación de sus hijos.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Compañeros del Tribunal Oral en lo Penal de asu cuñado Dr. Juan Carlos Storniolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Arturo Lorente y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Querida Lily, siempre te recordaremos con inmenso amor, por haber sido una bella persona, una excelente hija, madre y amiga. Hoy estamos muy triste, pero nos consuela saber que estás al lado del Señor y colmada de bendiciones. Hugo y Aurora Quiroga.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. La comisión directiva y el personal docente del Instituto Dante Alighieri, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su alumna Carla. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVARES, MARTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus hijos Mariana, Ana, Eduardo, Ruben, Juan, Raul, h. politicos Rosa, Florencia, Cecilia, nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO jardin del sol servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

PONCE ROJAS, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su esposa Dina Corvalán, sus hijos Nora Soledad Ponce, H. pol. Alejandro, sus nietos Exequiel, Ian, Vaña y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO SINDICAL DE CAMIONEROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE ROJAS, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Apoyo en la Inclusión Escolar SUYAY, Personal Directivo, Profesionales, Profesoras en Educación Especial y Administrativos participan con profundo dolor y acompañan a la Profesora en Educación Especial Nora Judit Ponce Corvalán por el fallecimiento de su señor padre. Elevan oraciones a su querida memoria.

PONCE ROJAS, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Los directivos de SUYAY: Lic. María Pía Abate, Dra. Silvia Abate, C.P.N.Tamara Luna Abate y Gerentes Xavier Luna Abate, Geancarlo Luna Abate y María Pía Inserra Abate participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Profesora en Educación Especial Nora Judit Ponce Corvalán. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su esposa Ana Leguizamon sus hijos Cesilia , Hernan, Gabriel, Milagros, h. politicos nietos Lizandro, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 hs cementerio Parque de La Paz. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

SAYAGO, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su tía Blanca Acuña, sus primos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Yudith, a su hija Lucy en este momento difícil. Elevan oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Damián Suarez participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruega una oración en su memoria y consuelo a sus familiares.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados Francisco Manrique y la Comisión Directiva participa el fallecimiento de su tesorero y acompaña a su familia.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su cuñada Luisa Figueroa Vda. de Romano, sus sobrinas: Mónica Romano Figueroa y Karina Romano de Talavera y flia, participan del fallecimiento. Elevamos una oración en su memoria.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Angélica descansa en los brazos del Señor, para gozar de la paz eterna. Mirian, Eda, Carmen, Mady, Emanuel y Rodrigo Figueroa, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Adriana Gonzalez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Anita. Ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Angelica Hoyos Vda. de Velazquez y sus hijos Alberto y Sergio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina Angelica y acompañan en este doloroso momento a su hermana Anita y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones''. Lic. Enriqueta Graciano de Moglia y flia., participan el fallecimiento de la hermana su amiga Anita. Elevamos oraciones en su memoria.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Se fue una destacada docente de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Hoy te despedimos rogando a nuestro padre celestial por tu eterno descanso. Lamentan su fallecimiento y acompañamos en el dolor a su hermana Anita y flia, nuestra vecina y amiga de toda la vida. Eduardo Peralta, Silvia Raab, Bruno y Diego Peralta. ¡Que descanse en paz, en la gloria de nuestro Señor!.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Por toda el legado que le dejaste a tu familia. Siempre te recordaremos como lo que fuiste un ejemplo de persona de bien, buena vecina, respetada y querida por todos. Fuiste una excelente hija; así te recordaba tu mamá Audelina cuando hablaba de tí. Siempre orgullosa de su querida hija. Enrique Raab, Beatriz Higa, Hortensia Mansillla de Raab y Dora Higa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SILVA, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 232 "Naciones Unidas" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del compañero de trabajo Esteban Gómez y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE OLIVERA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su esposo Beltran Solano Olivera sus hijos Franco, Ariel, Enrique, Jorge, Daniela, Olivera h. politicos Yamila, Florencia, su nieta Sofia y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 15 horas en el cementerio de nueva esperanza cob iosep servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata162 Tel. 4219787.

ROLDÁN, VICENTA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus sobrinos Hector, Cristiane, Marcelo, Viviana, Carlos, y demas familiares sus restos sera inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Loreto cobertura Caruso Cia Arg de Seguros servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel 4219787.

Invitación a Misa

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Mami, personas como vos, jamás nos dejan. Tu esencia queda, tu voz se escucha, te sentimos sonreír. Sos eterna!. Sus hijos Lucía y Ramón, hija política Marcela, sus adorados nietos Carlitos, Guilly, Clara y Lucía, su hijo en el afecto Walter, invitan a participar de la misa en la Iglesia San Francisco hoy a las 20 con motivo de cumplirse ocho meses de su fallecimiento.

DÍAZ DE GÓMEZ, AURORA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/14|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin, y dale cristiana resignación a su familia". Su hijo Carlos, su hija política Nena, nietos Lore, Iván, Franco, Sol, Mara y sus bisnietos Facundo, Aldana, Bautista, Eleguá invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

HERRERA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/13|. Su esposa Rosa, sus hijos Teresita y Héctor, Ana María y Gustavo, tus nietos y bisnietos te recuerdan mucho y ruegan para que Descanses en paz. Hoy a las 20 oficiaremos una misa en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse cinco años de su partida y para rogar por el eterno descanso de tu alma.

RUIZ, LUIS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/18|. Su esposa Liliana, sus hijos David y Sandra, su madre pol. Esther, hermanos políticos Norma, Marta, Cacho, Oscar, Manuel y Ale invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

VENTIMIGLIA, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Sus familiares invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

GAUNA DE ROBLES, ROSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/13|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Mt. 5,8. Mamá hace ya cinco años que partiste a la Casa del padre y el recuerdo de tu inmensa bondad y ternura nos hace sentir el vacío de tu presencia pero nos reconforta saber que estás en un lugar privilegiado y sagrado y que, desde allí nos proteges y guías a cada uno de nosotros, tus hijos, en el peregrinar de la vida. Te amaremos siempre!!! Sus hijos: Mario, Mercedes, Víctor y sus nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20:30 hs.

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Todos los recuerdos fueron especiales y llenaste nuestros días de amor y felicidad. Te amamos por siempre. Tus hijos Ricky y Moni, hijo politico Hugo Rocha, nietos Hernan, Sofia, Federico y Delfina, hermanos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apostol de La Banda, al cumplirse cinco meses de su fallecimiento. Oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, ROGER OSCAR (Turron) (q.e.p.d. Falleció el 23/09/18|. Su hermano Eduardo Pereyra y flia, lo recuerdan con cariño al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Se ruega una oración a su memoria.

Recordatorios

CAROTT, FELIPE AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/16|. Señor en Tí, deposité toda mi confianza. ilumina mis pasos, así como el sol ilumina cada mañana al amanecer. Tus tíos, primos, tíos políticos, flia Juarez, elevan una oracíon en su memoria, al cumplirse dfos años de fallecimiento.

Responsos

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, llevamos en nuestras memorias cada momento compartidos, cada caricia tierna, cada palabra de consuelo, tantos cosas que tenemos para recordarte. Amor mío llevamos tu corazón cerca del nuestro y al sentir una repentina brisa sabemos que sos vos dándonos una señal que sigues aquí, junto a nuestros. Te extrañamos siempre. Sus padres Luis y Negri, sus hermanas Ale, Fabi, su hija Zati, su sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 18 en tu gruta para recordar seis años y diez meses de tu inesperada partida. Que brille la luz que no tiene fin.