Gastón Crusitta sólo piensa en el título de la temporada

23/10/2018 -

El equipo santiagueño SDE Competición sigue siendo animador del Campeonato del Top Race temporada 2018. En esta ocasión, su piloto Gastón Crusitta que consiguió quedarse con la carrera el fin de semana pasado en Mendoza, le confesó a EL LIBERAL en forma exclusiva que vive un gran momenrto deportivo y que su sueño del título está cada vez más cerca.

El "Gato" dijo que está feliz con haber ganado la carrera que le permite tener una mayor luz de ventaja sobre su escolta Perlo (le sacó 14 puntos)", dijo.

Enseguida, Crusitta aghregó: "Muy contento por todo el equipo ya que está haciendo un gran trabajo carrera tras carrera para darme este gran auto que contamos. Fue un finde, donde desde el viernes que tiramos el auto a pista funcionó 10 puntos. Y así como se vio terminamos una final con un auto funcionando a la perfección", recordó.

Para el destacado piloto y puntero del campeonato de Torp Race Series, está en la mente poder celebrar en este año el título. "Obviamente, es lo que deseamos tanto yo como todos los que nos apoyan y todo el equipo. Faltan dos fechas donde no hay que bajar los brazos y poner todo. Siempre con un buen trabajo a conciencia", indicó.

Finalmente, Crusitta admitió lo bien que se siente en el SDE Competición. "En el equipo siempre me sentí a gusto y me apoyaron incondicionalmente. Así que por eso le debo mucho. Sería muy bueno finalizarla con una alegría en lo personal y para todos los que me apoyan", concluyó.