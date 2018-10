Lucca Guercio disfruta de una experiencia inolvidable

24/10/2018 - Lucca Guercio desplegó su mejor tenis en el segundo día de competencia de la Copa Cosat 2018, que se juega en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. El santiagueño integra el seleccionado argentino de la categoría Sub12 Varones, que ayer derrotó a México por 3 a 0, con una destacada actuación de Lucca. En el primer partido, Juan Ignacio Morresi venció al mejicano Gerardo Delgado por 7/5 y 6/1. Luego fue el turno del santiagueño, que derrotó Máximo Llamas por 6/2 y 7/5. En el primer set, Guercio dominó a su rival con un sólida actuación, pero en el segundo llegó la reacción del mejicano, que de todos modos no pudo evitar la derrota. En dobles, Guercio formó pareja con el tucumano Máximo Zeituna para obtener una cómoda victoria sobre Diego Vega y Gerardo Delgado por 6/2 y 6/1. Derrota en el debut De esta manera, el equipo argentino se recuperó de la dura derrota sufrida el lunes, en la jornada inaugural, cuando perdió 2 a 1 frente a Colombia. En el primer punto, Máximo Zeitune cayó frente a Alejandro Arcila por 2/6 y 6/7 (2). Luego fue el turno de Lucca Guercio, que no pudo frente a Eduardo Castañeda por 5/7 y 1/6. En dobles, Argentina logró descontar con el triunfo de Morresi/ Zeitune sobre Arcila/Heredia por 1/6, 6/4 y 11/9. Hoy se cumplirá el tercer día de competencias, en el que Argentina jugará el clásico ante Brasil, a partir de las 11. La serie ante Brasil es clave para el equipo argentino, que deberá ganar para acceder a las semifinales de la competencia. La jornada de hoy es la que se detalla a continuación: cancha Nº 1, Chile vs. Bolivia, en Sub12 Damas; cancha Nº 2, Honduras vs. Bolivia, en Sub12 Varones; cancha Nº 3, Canadá vs. Argentina, en Sub12 Damas; cancha Nº 5, Canadá vs. Perú, en Sub12 Varones; cancha Nº 6, Argentina vs. Brasil, en Sub12 Varones; cancha Nº 7, México vs. Ecuador, en Sub12 Damas; cancha Nº 9, México vs. Colombia, en Sub12 Varones; cancha Nº 10, Guatemala vs. Perú, en Sub12 Damas. La competencia reúne a ocho equipos de varones y ocho de damas: los cuatro primeros clasificados del Sudamericano de 12 años (se disputó en junio, en la ciudad peruana de Trujillo, y Argentina fue campeona en varones y subcampeona en mujeres), Canadá, México, el anfitrión Bolivia y el campeón del Centroamericano de 12 años. En ambos casos los dos primeros avanzarán a las semifinales (los equipos ubicados en la tercera y cuarta posición de cada grupo jugarán del quinto al octavo puesto). Cada serie tendrá dos partidos de singles y uno de dobles.