Se viene la sexta fecha de las divisiones formativas

- La Comisión Provincial de Minibásquet hará disputar el próximo sábado la sexta fecha de la Copa Municipalidad de la Capital, que se juega en las categorías Premini, Mini y Preinfantiles. La zona A tendrá los siguientes partidos: Huracán vs. Olímpico, Águilas de Pozo Hondo vs. Normal Banda, Tiro Federal vs. Coronel Suárez, Jorge Newbery vs. Villa Mercedes y Lawn Tennis vs. Fernández BBC. Libre: Quimsa Rojo. Por la zona B, mañana habrá dos partidos: desde las 18.30, Juventud vs. Almirante Brown, en Premini, Preinfantiles y Mini; 19.30, Red Star vs. Nicolás Avellaneda, en Preinfantiles. Y el sábado jugarían: Red Star vs. Coronel Borges, Nicolás Avellaneda vs. Independiente, Contadores BBC vs. Quimsa Azul y Belgrano vs. Defensores del Sud. El comité organizador programará en las próximas horas los partidos de la sexta fecha que se jugarán el sábado. Resultados y posiciones En la zona A se registraron los siguientes resultados: Normal Banda 74, Tiro Federal 54; Olímpico 58, Águilas de Pozo Hondo 47; Quimsa Rojo 76, Huracán 64. En cambio, Lawn Tennis y Jorge Newbery ganaron los puntos de sus partidos ante Villa Mercedes y Coronel Suárez, respectivamente. De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Normal Banda 10 puntos; Quimsa Rojo y Olímpico 8; Tiro Federal, Lawn Tennis y Jorge Newbery 6; Huracán y Fernández BBC 5; Águilas de Pozo Hondo 1. Por la zona B, sólo se jugó un partido: Independiente venció a Sportivo Colón por 79 a 28. En cambio, Almirante Brown, Juventud y Belgrano ganaron los puntos de sus partidos ante Coronel Borges, Defensores del Sud y Quimsa Azul, respectivamente. Por su parte, los encuentros Atamisqui BBC vs. Contadores BBC y Red Star vs. Nicolás Avellaneda fueron suspendidos de común acuerdo entre los clubes. Las pos iciones son las siguientes: Atamisqui BBC, Independiente BBC, Red Star y Almirante Brown 8 puntos; Nicolás Avellaneda y Sportivo Colón 7; Defensores del Sud, Juventud y Belgrano 6; Contadores BBC 5.