Viral: Un "monstruoso" huevo sorprende a Internet

Hoy 15:53 -

Ellie McGrath revolucionó a la red social Reddit al publicar una foto de un gigantesco huevo de forma alargada que había puesto una de sus gallinas, llamada Belinda. "Entonces, mi gallina acaba de poner esta monstruosidad ...", escribió la mujer al compartir la imagen.

La publicación provocó furor entre los usuarios del portal, donde recibió más de 30.000 votos y 1.400 comentarios.

Además, McGrath contó que en el momento de la puesta quedó muy asustada por el comportamiento de Belinda y llegó a pensar que había sido atacada, porque no dejó de chillar y batir las alas durante varios minutos mientras saltaba arriba y abajo.

Con todo, una semana después, Belinda puso otro huevo alargado que McGrath publicó en su cuenta de Instagram.

La puesta de dos huevos con las mismas características muestran un patrón más que una casualidad. No obstante, no es raro que las gallinas muy jóvenes o las muy viejas pongan este tipo de huevos, explica la revista Science Alert.

En las polluelas de menos de un año, esto se debe a que su sistema reproductivo aún se está formando, mientras que en las más mayores, este tipo de huevos se debe a que sus oviductos pierden progresivamente su forma сon la edad. Asimismo, es posible que Belinda (que tiene un año de edad) tenga una predisposición genética a poner huevos alargados.

