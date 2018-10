FÚNEBRES | 26 de octubre de 2018

26/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

Armando Federico Navarro (Arraga)

Segunda Marina Herrera (Ojo de Agua)

Aaron Luis Boyanovsky (La Banda)

Robustiano Rodriguez

Armando Herrera

Dalia Fanny Infante

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUAD DE FERREYRA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la hermana de sus socios Sr. Juan Auad y María Elena Santillán, rogamos oraciones en su memoria.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus primos María Clotilde, José María, Francisco José, Juan José y Ramón José Lami Hernandez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la tenga en la gloria.

CONTRERAS, EDUARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Pimpi Petros Chachi Munar, sus hijos Sebastián, Belén y Constanza, acompañan a nuestra querida Nilda, sus hijos y demás fliares. en estos momentos de inmenso dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CONTRERAS, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 247/10/18|. Sus Padres Martin y Erika sus hermanos Melody Y Tomas, sus Abuelos Silvia, Eduardo, Gladis y Joaquín, sus tíos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el Cemet. La Piedad Cob. Iosep Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL. 4219787.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su cuñada Josefina Jiménez, sus sobrinos Héctor, Carlos Alicia, Mario y Ana con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Inmobiliaria Salvatierra participa con profundo dolor el fallecimiento del colega. Acompañan a su flia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Héctor Salvatierra, su esposa M. Elena Lorefice, sus M. Eugenia y Ricardo, Santiago Nicolás y Dolores, Virginia y Sebastián Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y colega don Raúl Patricio Díaz. Que brille para el la luz que no tiene fin.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Comisión Directiva, socios del club de amigos "Quito Vega" participan el fallecimiento del ex socio y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Ricardo Bravo y Silvina Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Su cuñado Franklin Andres Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Raúl Patricio Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. El presidente del Consejo médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Raúl Patricio Díaz.Ruega oraciones en su memoria

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|.Su amigo Arq. Ernesto Frias participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Los abogados Federico Pérez Carletti, Javier Pérez Carletti, Juan Carlos Saavedra, Diego J. Carranza y Facundo Pérez Carletti participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Raúl Patricio, acompañando a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Héctor Rizo Patrón, su esposa Nilda Bulacio y sus hijos María josé, Alejandro y María del Milagro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Al gran amigo, gran persona, gran vecino participamos con profundo dolor: Hugo Concha Argañaraz y flia, Juan Félix Concha Argañaraz Nene y flia, Teresa Jimenes y flia, Cristy Troya y flia. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|.

Mario Zain Pinto y flia., con inmenso dolor despido a mi amigo y ex colega. Paz para su alma y pronta resignación para su familia.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|.

Ignacio Lugones e Ines Trouvé, participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido Patricio. Rogamos oraciones por su paz y la de su familia.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|.

Escribano Julio M. Lugones y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Sus vecinos Juan J. Iraolagoitia, su esposa Patricia y Consuelo Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Oscar Fuensalida y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Sus vecinos Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|.

Victoria Berdaguer, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Sus hijos Gustavo, Miguel, María, René, hijos polít. Gaby, Esteban uy Vero, nietos Pelu, Mariano, Alma, Lionel, Lucas, Julieta y Esteban y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Bº Colón,. EMPRESA SANTIAGO.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Sus hijos José y Guilli, hija pol. Marcia, sus nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Sus sobrinos Noemí y Lito Infante, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Sus sobrinos Cacho y Pato, sus hijos Mónica, Sebastián y Marisa, hijos pol. Sebastián, Bettyna y Luis, nietos Agustin, Lautaro, Luissina y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Sus primos Elita Suarez y Raúl Bravo, sus sobrinos Romina y Luis, Huerto y Facundo, Josefina, Huerto y Fedra participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Los amigos de su hijo José Maria; Horacio Rojo Cantos y Telli Risso Patron e hijos Julieta y Agustin, Noelia y Luciano y Alfonso, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino " Los compañeros amigos de tu hijo José Maria, promoción 75, participan su fallecimiento y ruegan consuelo y resignación para su flia.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|.Consejo Académico, Decana, Coordinadores de Carrera, Docentes, no Docentes, Alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la U C S E, participan el fallecimiento de la Abuela de Valeria, compañera de trabajo. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Puchi, Gringa y Exequiel Avila participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos José y Guillo. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. CPN. Trejo José Federico, Trejo Maria Isabel, Trejo Mario., Dr. Trejo Fabian Humberto y Trejo Fabiola, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Tus vecinos Salvador A. Sabasta, su esposa Gladis, sus hijos Walter y Vanessa, y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. por tan valiosa perdida. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Argentina Escobar de Brizuela, sus hijos Cesar, Gladis, Miguel y Alejo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento, Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Hugo Concha Argañaraz y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Lunita.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Elvira de Bossi y familia acompañan a su hija Estela del Valle y a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. El Señor es mi pastor nada me faltará. Pepita Ybañez y flia, acompañan en estos momentos de dolor a su hija Estela del Valle y a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Luis Caro, su esposa Marta Corpas y sus hijos Matias Joaquín luján y Julieta participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amigo Héctor (Pololo) y ruegan una oración a su memoria

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin Luis Caro y Nicolás Ledesma participan con profundo dolor la muerte del papa de su amigo Héctor luna (Pololo) ruegan una oración a su memoria

RODRÍGUEZ, ROBUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Su esposa Gladys Sara Venicia Sus Hijos Mabel, Raquel, Martin, Ivan. Hijos políticos nietos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el Cementerio Parque EL Descanso Cobertura Caruso. Cia Argentina de Seguros. Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL. 4219787.

RODRÍGUEZ, ROBUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. La iglesia Evangélica Bautista "Cabildo de Esperanza" acompaña a su esposa, hijos, nietos y hermanos, rogando que el Señor les de la fuerza para superar esta prueba.

RODRÍGUEZ, ROBUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Angélica Kuchudis de Serrano, Juancho Serrano, Cecilia Camus, María Larrea participan el fallecimiento de Patrin y acompañan con afecto a su querida familia.

RODRÍGUEZ, ROBUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Sus vecinos de los Dtos. de la calle Lavalle que siempre lo. recordarán por su generosidad y hombria de bien: flias. Unzaga Silvia, Carol Lugones y Bobboli. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ROBUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|.El Dpto. de Aplicación de Nivel Inicial de la escuela Normal Manuel Belgrano participan el fallecimiento del padre de la Lic. Mabel Rodríguez, asesora Pedagógica de la institución.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su amiga Analia Ducca del Ordoñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y Eugenia Beltrán participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|.Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chochita, hijos y demás familiares con sus oraciones y especial afecto.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sieira María Noemí y flia, participa su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria.

BOYANOVSKY, AARÓN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos, josé y Viviana acompañan con dolor.

BOYANOVSKY, AARÓN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. La empresa Mijovi Srl participa de su fallecimiento y ruega oracion en su memoria.

BOYANOVSKY, AARÓN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Rodeana S.A participa de su fallecimiento y ruega oración en su memoria.

SANCHEZ, MANUEL VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones. Descansa en paz. Su prima hermana Doris E. Montoto, sus sobrinos Ramón, Natalia y Romina y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

SANCHEZ, MANUEL VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Antonio, Luis y Mario Costas y Mercedes Saavedra participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANCHEZ, MANUEL VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia de Dios". Víctor; fuiste una persona que solo con tu presencia irradiabas paz y humildad de corazón, partiste al reino del Señor inesperadamente y en paz como fue tu vida. Nena amiga de la infancia pediré resignación por tan irreparable pérdida, al igual que a tus hijas y demás familiares. Mercedes Herrera de Nediani y flia, participan con dolor el fallecimiento de tu querido esposo. Pido oraciones en su querida memoria.

SANCHEZ, MANUEL VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. Marta de Elias y sus hijos Dario, Gabi, Gabriela, Rita, Bautista, Belén, Victor y Carlos Elias, participan con profundo dolor y acompañan en estos momentos dificiles a sus hijos Graciela y Edith Sanchez. Rogando oraciones en su querida memoria.

SANCHEZ, MANUEL VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/18|. La Sociedad Española de S.M. , lamenta profundamente la pérdida de un socio ejemplar y acompaña a sus familiares en tan doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

HERRERA, SEGUNDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Sus hijos Daniel, Mirta, Claudia, Beto, Miguel, h. políticos Carolina, Emilse Liliana, nietos Dani, Julio, Pricila, Nico, y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio de Ojo de Agua. SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

NAVARRO, ARMANDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Su esposa Teresa Garnica sus hijos Luis, Abel, Claudia, Angela, Nelson, Juan, Jorge, Yanet, Navarro h. políticos nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Arraga Dpto. Silipica . Cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACOSTA, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/15|. Es imposible no estar triste...Su ausencia duele, pero su recuerdo siempre nos hará sonreír. Su esposa Francisca Bazán, sus hijos Juan, Mario, Nancy, y Milagros Acosta invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20 hs. Para rogar por su eterno descanso.

DELGADO DE CORONEL, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. "No hay otra persona en el mundo que nos haya dado tanto amor como tú, siempre lo llevaremos guardados en nuestros corazones, gracias por hacernos saber, que siempre nos cuidarás desde donde estés". Que Dios en su infinita misericordia te cobije en el reino de los cielos y te brinde la paz y el amor que te mereces. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 horas en la parroquia Santo Cristo del Barrio Mosconi, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Padre, atesoramos el gran legado de amor que nos dejaste. Su esposa e hijos invitan a la santa misa con motivo de cumplirse el primer mes de su partida al reino celestial que se realizará el 26 del corriente a las 20 en el Convento de San Francisco.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 26/9/18|. Sus padres Durval José Palomo y Elena Díaz Esteve, sus hijos Durval, Micaela y su nieta Valentina, sus hermanos Daniel, Marcia y Diego invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. "El ya no vive, pero su cariño nos acompaña y protege. Si nuestros ojos no pueden verlo sea por lo menos siempre el objetivo de nuestro recuerdo; si no podemos hablar con él; jamás dejemos de hablar de él. Volveremos un día a verlo, pues nuestra esperanza está llena de inmortalidad. (San Ambrosio). Sus hijas Roxana, Marcelo y Sandra, hijo político Mario, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse el 2º mes de su partida a la casa del Señor, oficiando una misa por su eterno descanso a realizarse en la parroquia Santa Lucía, este viernes a 20.30 hs.

SANTILLÁN DE BRAVO, IRENE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/09|. Madre querida hoy hace nueve años de tu partida, estas descansando en paz y alegría al lado de Dios, junto a tu esposo y tu hijo, de donde guías y cuidas nuestras vidas, te amamos y te extrañamos. Tus hijos Mario, Jorge, Mónica y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia San José del Bª Belgrano.

ROJAS, DANIEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/18|. Sus padres Alejando y Adriana, su hermana Alejandra y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en la capilla de El Simbol a las 18.30, al cumplirse los 9 días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

NICOLÁS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/16|. Madre querida al cumplirse dos años de tu fallecimiento te recordaremos con un responso a las 9 hs en el cemet. Jardín del Sol y la misa a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol. Tus hijos Mary, Betty, Susana, Carlos y Lorena, sus hijos políticos y tus adorados nietos.