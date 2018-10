La lenta investigación del asesinado periodista saudí en el consulado de Estambul tensa relaciones

Fotos TURQUÍA Los acusados tenían la "intención premeditada" de cometer el asesinato.

RIAD El rey saudí Salman bin Abdulaziz habló ayer con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la canciller alemana, Ángela Merkel, sobre el desarrollo de las investigaciones de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi el pasado día 2 en el consulado de su país en Estambul.

El monarca informó a Putin de "las medidas que han sido tomadas y las investigaciones para revelar toda la verdad del caso de la muerte" de Khashoggi, e insistió en que se juzgará a los autores del asesinato, que tendrán "su castigo".

En respuesta, Putin expresó su "confianza" por las "medidas honestas" y "las investigaciones transparentes que están realizándose" para esclarecer el asesinato, que ha suscitado una ola de indignación mundial.

Por otro lado, el monarca telefoneó ayer también a Merkel para subrayar que los autores de la muerte "no representan los principios y valores del reino" saudí.

La postura de la canciller alemana ante este caso es de condena con total contundencia y, de hecho, el pasado 21 anunció la suspensión de las exportaciones de armas a Riad hasta que se esclarezca el asesinato, una acción que ha pedido que realicen los países europeos.

La Fiscalía saudí ha reconocido ayer que, según las informaciones recibidas por Turquía, "los acusados de este incidente tenían la intención premeditada" de cometer el asesinato.

Las autoridades turcas afirmaron que la investigación policial sufrió un nuevo retraso al negar las autoridades saudíes el necesario permiso para vaciar un pozo que se halla en el jardín de la residencia consular en Estambul, con el argumento de que la solicitud de autorización no se hizo por escrito.

Según la cadena NTV, dicho pozo, de 25 metros de profundidad, se halla en el complejo de la residencia del cónsul, a unos 200 metros del consulado, y no pudo ser investigado antes porque la delegación coordinadora saudí no permitió la entrada de bomberos especialistas, al no figurar en la lista de efectivos autorizados.

De todas formas, la policía ha podido tomar ahora muestras del agua del pozo y las ha enviado a un laboratorio, indica el rotativo.

El periódico asegura que varias secciones del consulado saudí en Estambul, donde Khashoggi murió el pasado 2 de octubre y cuyo cuerpo aún no se ha encontrado, fueron repintadas recientemente, como ya reveló la semana pasada el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

También consta que se quemaron documentos en el jardín, pero se ha podido comprobar que esto constituye una "actividad rutinaria", agrega este medio.