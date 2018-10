Anil Baran: "No sabía que había una marcha"

Fotos Anil Baran estuvo viviendo en la provincia de Córdoba. En la imagen, en una visita al Museo del Che Guevara, en Alta Gracia.

BUENOS AIRES.- El turco Anil Baran, uno de los cuatro extranjeros detenidos el miércoles por los incidentes en el Congreso durante la votación del Presupuesto 2019, aseguró que "no sabía que había una marcha" y denunció que la Policía le disparó dos veces sin motivo alguno.



"Llegué a Buenos Aires el martes. Me quedé en la casa de un amigo, en La Plata. El miércoles llegamos a Constitución y a las 15 mi amigo se fue a la facultad. Quise ir al centro caminando, porque no conozco la Capital", aseguró Baran en el inicio de su relato. Tiene 27 años y vivió en Córdoba los dos últimos años junto a su novia, una joven argentina.



Durante los disturbios fueron detenidos cuatro extranjeros identificados como Luis Fretes, de Paraguay; Víctor y Felipe Puleo Artigas, hermanos oriundos de Venezuela; y Baran Anil, de Turquía.

Por tal motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) inició de oficio el trámite administrativo para cancelarles las residencias a los involucrados.

"Siento mucha injusticia sobre esto", sostuvo al respecto. Y agregó: "Se dicen muchas mentiras; cosas muy feas. La gente no me conoce. No hice nada. No puedo entender por qué me pasó esto".



Sin embargo la versión del turco no es igual a la de las autoridades. En diálogo con Radio Con Vos manifestó que al llegar a la calle Humberto Primo vio que de repente aparecieron "20 motos de la policía".









En su relato describió la secuencia: "Empezaron a tirar gas y a disparar con armas de plástico (balas de goma). Yo estaba lejos, como a 200 metros, pero el gas me afectó. Caminé con toda la gente para el otro lado y doblé por Humberto Primo. Ahí me agarraron dos policías en moto y me dispararon dos veces en las piernas. Dije un montón de veces que soy extranjero y quise mostrarles mis papeles, pero no me escucharon. Me tiraron al piso y me ataron de atrás con precintos".



El hombre contó que los efectivos lo metieron en un móvil junto a otros manifestantes y que "no le dijeron nada sobre sus derechos".

El jueves por la mañana logró ponerse en contacto con su amigo y le contó lo sucedido.

El extranjero reveló que el motivo por el que se encontraba en Buenos Aires era por unos tramites que debía gestionar en la Embajada de Turquía.

"Estuve trabajando en Córdoba en una empresa de transporte en moto hasta hace un año. Como perdí mi trabajo por la crisis, quise aprovechar el tiempo libre para venir a la Capital a hacer trámites y sacar mi DNI permanente", explicó.

Unos años atrás Baran conoció en Europa a un joven que lo convenció de conocer Latinoamérica, y ese fue el motivo principal por el que arribó a la Argentina, según contó.



En la Docta

A medida que se conocía la noticia que Anil Baran vivía en Córdoba, diferentes medios de comunicacion de esa provincia difundieron imágenes de su perfil en Facebook.

Según se indicó, era oriundo de Estambul, Turquía; tenía residencia en Córdoba capital, y en sus redes sociales se declaraba un "cordobés por adopción".









También publicaba fotos de su vida en la vecina provincia, en donde compartía buena parte del tiempo con una novia argentina.

Los medios cordobeses daban cuenta que el joven habría ingresado a la Argentina desde Bolivia.



En otra foto de su cuenta de Facebook se lo muestra junto a la estatua del "Che" Guevara en la casa-museo de Alta Gracia, donde vivió el ex líder revolucionario.

El turco también mostró sus gustos personales y lo cercano que está a la cultura cordobesa.



"¡Nací en Estambul y crecí escuchando los clásicos pero (el barrio) San Vicente a mi me agarró!", posteó al compartir el "Soy cordobés" del "Potro" Rodrigo Bueno.