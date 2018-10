Se cayó el helicóptero del presidente del Leicester

Hoy 20:42 -

Minutos después de despegar desde el campo de juego, el helicóptero del presidente del Leicester se estrelló en el estacionamiento del estadio King Power luego de un partido contra el West Ham United.

Por el momento se desconoce si hay víctimas o la identidad de los heridos, pero se presume que el titular del club inglés esté involucrado.

Desde el club se ha emitido un breve comunicado en el que se asegura que la Policía y los servicios de emergencias locales trabajan en el lugar para determinar qué fue lo que sucedió.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”