Insólito: Halló una guillotina en el techo de un edificio y ningún vecino sabe cómo llegó allí

Una joven que trabaja en Greenpoint, un barrio de Nueva York (Estados Unidos), descubrió una guillotina en la azotea de un edificio y preguntó a los vecinos para averiguar cómo llego ahí ese artefacto para ejecutar condenados creado durante la Revolución francesa.

"Necesito saber por qué han colocado una guillotina en la azotea frente a mi oficina", escribió en Twitter Hannah Silk Champagne, una joven que trabaja en la industria discográfica, para acompañar una fotografía del objeto en cuestión.

Posteriormente, esa mujer tuiteó que "estoy recorriendo el perímetro de la manzana y preguntando a la gente y en los negocios" al respecto, con lo cual "ahora soy la loca del vecindario".

La joven detalló que los comercios ubicados en la zona son "una tienda de chocolates que tiene oficinas en el piso de arriba" y otro "local de motocicletas", mientras que el resto del edificio donde se encontraba la guillotina "es espacio para oficinas".

Una de las explicaciones que sopesó era que se empleara como decorado para Halloween, aunque también se preguntó en tono de broma: "¿Será que la tienda de chocolates es parte de la Resistencia?".

Tras la difusión del hecho, el portal Vice averiguó que el artefacto fue construido por el fotógrafo y artista James Schieberl —cuyo estudio encuentra en ese edificio— para concienciar sobre los problemas del sistema de salud pública de EE.UU. acompañada del letrero "Asistencia sanitaria gratuita".

