FÚNEBRES | 30 de octubre de 2018

30/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

Olga del Carmen Arutt

Federico Paz (Depto. San Martín)

Rene Mirta Rivero (La Banda)

Daniel Alberto Flores

Andrés Gregorio Sierra

Pamela Nicol Corbalán (Los Nuñez. Dpto. Rio Hondo)

Manuel de Jesús Cisterna (Villa Guasayan)

Américo Elpidio Bravo

Amalia Martina Figueroa (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Sus hijos Anabel, Sandra y Jorge, sus nietos Luciano, Matías, Soledad y Pía participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su hijo Jorge Gomez y Soledad Ferreira, participan con profundo pesar su falecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. "Señor ya esta ante ti, recibela en tu Reino". Sus hijos Anabel, Sandra y Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su hermana política Esther Mercedes Soria, sus sobrinos Nelson Arrutt, Angel Arrutt, Alexandra Arrutt y Jaquelin Arrutt, participan con profundo dolor su fsallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede fsaltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Sus sobrinos Toto y Pocha, sus hijas Roxana y Marcela y nietas, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su sobrina Alexandra Arrutt, sobrinos nietos Cecilia Apodaca, Lourdes Apodaca y Romina Apodaca, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Sus sobrinos nietos Fara Nahir Arrutt, Nazira Arrutt, Samir Arrutt y Gabriel Arrut, participan con profundo dolor la perdida de nuestra querida tía abuela. Rogamos oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Julio Armando, Pety Ledesma y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ringo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Gustavo Saad y su hijo Safir, participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Ringo. Elevan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Ada Flores, Soledad Ferreira, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraaciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Martina, Joaquin, Carolina Farreira y Gustavo Ubino, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Pocha Skaf, sus hijos Cachin, Daniel, Gustavo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ringo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Sus amigos; Julio y Pety, Andres y Fabiana, Chori y Susana, Alfredo y Miryam, Gustavo y Lily, Fernando, Chato, Cacho, Cesar y Marita, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro amigo Ringo. ruegan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Alfredo Leiva, Miryam y Pia, participan y acompañan en el dolor a su hijo Ringo. Elevan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dolly y flia., Magui y Moni, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Orfilia Gómez de Jiménez, Nenino, Isabel, Tití y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Juan Auad y Maria E. Santillán, sus hijos Juan Alejandro, Jose Daniel, Ana Maria, Ana Cristina y sus respectivas flias., acompañan en estos momentos de dolor a sus queridos hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Llegó la hora de tu descanso, después de tanta lucha y sacrificio, nos consuela saber que despiertas a una nueva vida en la Casa del Señor. Eduardo Sauad y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a su flia., en estos tristes momentos.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Maria Esther Llapur y Ricardo Llapur y Enrique Alberto Llapur, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela, sus hijos Lucila, Valentina, Andrés y Delfina, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BIMA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su esposa Natalia Costas, sus hijos Eduardo, Aylin y Daniel, su nieto Tomás, participan con profundo dolor su inesperada partida, sus restos son velados en Mza C, Lote 1 Bº M. Moreno 5ta. Ampliacion e inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

BIMA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/-18|. Su madre: Rosa Saavedra, su esposa: Natalia, sus hijos: Ailin, Eduardo y Daniel y su nieto: Tomás part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Mzna. C Lote 1 B. M. Moreno 5. Ampl. SERV. SOC. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BIMA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su madre Rosa Saavedra, sus hermanas Susana, Ana, Miriam y Haydée, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, participan con profundo dolor su inesperada partida, sus restos son velados en Mza C, Lote 1 Bº M. Moreno 5ta. Ampliacion e inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

BIMA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Sus tíos Eduardo, Porota, Miriam, Ñata, Pancho, Nito, tios politicos y primos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA DE CORONEL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Apoyo a la Inclusión Escolar SUYAY, personal directivo, profesionales, profesoras en Educación Especial y Administrativos participan con profundo dolor y acompañan a la profesora en Educación Especial Karen Álvarez Coronel por el fallecimiento de su señora abuela. Elevan oraciones a su querida memoria.

ESPÍNDOLA DE CORONEL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Los directivos de SUYAY: Lic. María Pía Abate, Dra. Silvia Abate, C.P.N.Tamara Luna Abate y Gerentes Xavier Luna Abate, Geancarlo Luna Abate y María Pía Inserra Abate participan con profundo pesar el fallecimiento de la abuela de la Profesora en Educación Especial Karen Álvarez Coronel . Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Desde Buenos Aires, María Teresa de las Mercedes Migueles, José Félix, Laurencia y Dorita Olivares, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida prima hermana Blanca; hacen llegar a sus hijos, nietos y demás familiares, sus condolencias y un abrazo fraterno, ante irreparable pérdida. Que Dios con su divina Misericordia le conceda paz a su alma.

FLORES, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su madre Marta Rodríguez, esposa Carolina Cáceres, hijos Constanza, Gloria, Daniel, Joaquin, nieta Maithen y demás fliares, part. su fallec. sus restos serán inhum. en el cementerio El Descanso hs. 9. Casa de duelo P.L.Gallo 330. S.V. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FLORES, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones". Su hermana política Ana A. Cáceres participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria.

FLORES, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Su madre política Isabel Torres, sus hermanos políticos Cuni, Peri. Fernando, Ana, Víctor y Edgardo Cáceres, sus sobrinos Natalia y Lucía Cáceres y sus respectivas flias., su tía Angélica Cáceres y flia., sus primos Pablo y Natalí Basualdo respectivas y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, DALIA FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/18|. Su hijo Guillermo Alberto Toloza y su señora Marcia Fragaliti participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, SANDRA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Participamos con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Sandra Maldonado, madre de la alumna Alma del Colegio San Gabriel, nivel primario. Rogamos oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (Maruja) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su hija: Mumy, y sus nietos: Luisina y Luis María Álvarez Valdés, part. con profundo dolor su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hermana Beby Moreno Navarro participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "El Señor es mi pastor nada me faltara". Sus sobrinos Meme y Raúl, sus hijas Natalia y Melina participan con dolor su fallecimiento.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. En tus manos encomiendo mi espíritu". Su sobrina Marta (a), hijos Luciana (a) y Juan (a) y Florencia (a); nietos Trinidad (a) y Antonio (a) participan con dolor su fallecimiento.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (Maruja) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Ex compañeras de colegio de su hija Mumi Bustos: Angeles Suarez, Meme Costa Paz, Mariel Infante, Adriana Rosales, Carla Cerrano, acompañan a su hija y familia ante tan dolorosa partida y piden por el descanso eterno de su alma.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino ". Lic. María Inés Suarez y su hija Prof. Florencia Herrera, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Maru Ibarra y flia., participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Muni. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Elida Ache de Saad y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Maria Rosa, Silvina, Claudia J., Martita, Claudia M., y Maru, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Mumy, Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Silvina Auad y sus hijas Nahiara, Maria Sofia, Maria Emilia, Maria Julia y Maria Ines Contato, acompañan a Muny, Luisina y Luis Maria en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Emilio L. Castro y Claudia Jimenez, sus hijos Maria Lujan, Maria Agustina y Emilio Nicolas, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Muni. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Que en este deescanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Marta Costa, Julio Carrizo y sus hijas Guadalupe, Rocio e Ines, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Mumi. ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Señor concédele el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Maria Rosa Saad y su hija Maria Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mumi y a sus nietos Luisina y Luis Maria. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia Maria Chedid, participan con profundo pesar su fallecimiento.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Que brille parra ella la luz que no tiene fin". Marta Maria Inserra Espeche y Claudio Inserra Espeche y flia., participan con dolor su falecimiento y acompañana Mumy, Beby, Meme, Natalia y demás familiares en estos dificiles momentos.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/10/18|. Querida Maruja estarás siempre en nuestros corazones, Tus amigas y compañeras de la promoción 1957 del Colegio Belén, participan tu partida a la Casa del Padre y acompañan en el dolor a su hija Mumy y demás familiares. Elevan oraciones en tu recuerdo.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Nora Agüero Echegaray de Rizo Patrón, Carmen Agüero Echegaray de Manzur, Maria Cristina Agüero Echegaray y Patricia Petros de Agüero, participan con dolor el fallecimiento de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Ricardo Touriño, lamenta partida de Maruja y acompaña a Mumi, sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. La Red Mundial de Oración del Papa, Apostolado de la Oración de la Iglesia San Francisco participa el fallecimiento de su socia María Moreno Navarro de Bustos Arias y acompaña con sus oraciones a su hija y nietos en estos tristes momentos.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Participan con pesar la partida de la querida Maruja, acompañando a Mumy, Luisina y Luis María en este momento de dolor. Sus amigos Luis Baccino, María Inés Costas y sus hijos María Esperanza y Francisco con sus familias.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/10/18|. Nadia Kunz participa con mucho dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/10/18|. Luis María Álvarez Valdes y sus hijos Luisina y Luis María participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (MARUJA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. César Antonio Montenegro y María Josefina Zucal, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Maruja.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (MARUJA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Roxana Montenegro Zucal y sus hijas Sol, Rocio y Valentina Divi participan con profundo dolor el fallecimiento de Maruja y acompaña a su hija Mumi y nieta Luisina, elevando una oración en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (Maruja) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Cristina Avila, Beby, Maria del Valle, Peli y Lita Sgoifo participan su fallecimiento acompañan a su hija y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Luis Panario, Geraldine Tauil, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio Panario participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. El Consorcio Banco Provincia participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Beby y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Arq. Edgar Quaranta y Sra, y Arq. Edgar Pablo Quaranta (h) y Sra. acompañan en el dolor a nuestra compañera en Q+Q arquitectos a la Arq. Luisina Alvarez Valdés. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Maria Jerez de Bustos y sus hijos Silvia y Carlos Bustos y Marcela Achabal y sus nietas Maria Agustina, Maria Emilia y Alejandra Barbieri, participan con dolor el fallecimiento de su querida cuñada Maruja y rogamos oraciones por ella.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tu Reino " Las ex compañeras del colegio Madre Mercedes Guerra ( primaria ) Chocha, Ilda, Dorita, Mirta, Analia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMOS, JULIO RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 14/10/18|. ¡Hermano querido, que tristeza tu partida!. Su hermana Graciela Hortencia Olmos, su hija Rocío Guzman Olmos, David De Vincentis, y su nieto Juan Ignacio De Vincentis participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Alemán. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OLMOS, JULIO RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 14/10/18|. ¡Querido hermano cuánto dolor por tu partida en mi corazón!. Su hermana Marisa De Bonis sus sobrinos Hugo, Joaquín, Maria Celeste, ex tu cuñado participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Alemán en Ciudad de Bs. As.

OVEJERO, MARCELO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. F.F. Crespo SRL, directivos y personal participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo. Marcelo nunca olvidaremos lo que compartimos tantos años juntos y tu bondad y compañerismo. Que descanses en paz.

SIERRA, ANDRÉS GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su esposa Orgelina Castillo, hijo Ramón, nietos, bisn. y demás fliares, part. su fallec. sus restos serán inhumados en cementerio Jardín del Sol. hs. 15. Casa de duelo. Santa Rosa 584 Bº Libertad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

THOMAS DE MIGUELES, CRISTINA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Los socios del Centro de Recreación Turismo de Lavalle y Garibaldi participan el fallecimiento de la hija de su compañera Flora Raed, acompañan en este momento de dolor y ruegan por su eterno descanso.

DE PABLO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Adriana, Marta, Raúl y Cecilia Najarro; Mariano y Laura Giménez participan con profundo dolor el fallecimiento de tan apreciada vecina y tía; acompañan en el dolor a Graciela, Erik y Ana Luz.

DE PABLO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. La Promoción 1957 de la Escuela Normal Dr. Juan B. Gorostiaga. Compañeras y amigas de su hermana Coca, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE PABLO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Aunque duele acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz para toda la eternidad. Madre yo sigo contigo. Martina Argañaraz y Moni Ordoñez, amigas de su hija Graciela Velazquez, participan el fallecimiento de su querida madre. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, AMALIA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Sus hijas Moni, Mirian, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos serán cremados en el dia de hoy. Servicio realizado por COCHERíA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

HERRERA DE CÁCERES,GLADIS LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPADI), la Comunidad Educativa del CECLyT y el Taller Protegido de Producción, acompañan a su ordenanza René Cáceres y a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LACORDELIA, JOSEFA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/18|. Madre querida: te despedimos con mucha tristeza, pero seguros que ahora descansas en la paz de Nuestro Padre Dios. Te recordaremos por siempre y para los hijos de nuestros hijos, serás ejemplo de fortaleza y amor incondicional. Sus hijos Omar, Sandra, Roxana y Andrea, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

LACORDELIA, JOSEFA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/18|. Charo: madre, hermana y amiga en nuestras vidas desde siempre y para siempre, serás la mano extendida, la palabra de aliento, la inocente ocurrencia, la expontanea sonrisa, la calidez humana que al compartir tu pan nos regalabas con humildad. Sus cuñados: Chila y Cacho Bonifetto, su sobrina Marce, participan su fallecimiento con gran pesar. Rogamos oraciones en su memoria.

RIVERO, RENÉ MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Su esposo Hugo Belindo Tévez, sus sobrinos Ricardo, Silvia, Matias, su hermana política Toñi y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAVO, AMÉRICO ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su esposa Adriana Gómez, sus hijos Mirian, Vanesa, Yanet, Adrian, Carlos, Maria, Esmeralda, Magali, José, Cecilia, Benjamin, Juan y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 18 hs. cementerio Los Morales. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CISTERNA, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su esposa Elena Pérez, sus hijos Manuel, Luis, Maria, Claudio, Néstor, Mario, Marta, Carlos, h. politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. cementerio de Barcelona Dpto. Villa Guasayán. Serv. COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CORBALÁN, PAMELA NICOL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su madre Ramona Rosa, su hermana Mercedes, sobrinos, tios y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Los Nuñez. Dpto. Rio Hondo. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|."Como aquel a quien consuela su madre, asi os consolare yo a vosotros". Valle Sayago, Silvia Palmisano, Claudia Luna, Carla González Mas, Ariel Ortiz, Beto Ybarra, Robin Mulki, Daniel Lescano participan con dolor el fallecimiento del padre de Fabiola y piden al Altísimo por su alma y por el consuelo cristiano de toda su familia.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Los compañeros de la Seccion Despacho, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Fabiola, Ledesma, Mario, Trejo, Mario; Ibañez, Daniel; Juarez, Roxana; Diaz, Victor; Viviana Infante; Monisaga, Patricia.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Los compañeros de trabajo de su hija Fabiola: Prof. Gabriel Marturet; Prof. Sandra Santillán; Prof. Elena Paz; Prof. Zulma Baez; Prof. Cristina Torres; Prof. Enerio Lugones; Sra. Irma Rishinski, Normita Diaz, Pepe Corpus, Daniel Lescano, Pichon Elean participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Dra. María Elena Herrera participa del fallecimiento del padre de la Prof. Fabiola Medlell y ruega oraciones en su memoria.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Dra. Graciela Alzogaray participa del fallecimiento del padre de la Prof. Fabiola Medlell y eleva oraciones en su memoria.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. El personal directivo, docente y de maestranza de la esc. de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 36 participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de la Directora del Nivel de Modalidades Educativos, Fabiola Medlell. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDLELL, ANGELIO (PILA) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera participa del fallecimiento del padre de la directora general de Nivel de Modalidades Educativas Prof. Fabiola Medlell, la acompañan en su dolor y elevan oraciones en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de su familia.

MEDLELL, ANGELIO (PILA) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. La Sra. presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos Niveles Educativos. Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnico Docentes, Coordinación del Área Legal, personal del Organismo participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la Sra. Directora General de Modalidades Educativas Prof. Fabiola Medlell, la acompañan en su dolor y elevan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma.

MEDLELL, ANGELIO (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la E.E.B.A. nº 13, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Directora de Modalidades Prof. Fabiola Medlell y flia. ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Acompañan en este difícil momento a la familia de la prof. Fabiola Medlell; Gabinete Central de la D. G. M. E., Valeria, Marcela, Daniela y Sandra

PAZ, FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Sus sobrinos Noemi Ibáñez, Rosa Coronel, Ramona y Felipe Villarreal y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pozo Mosito Dpto. San Martín Cob. CARUSO C.I.A DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 -TEL. 4219787 .

Invitación a Misa

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. Sus hermanas Gladys y Coca e hijos, invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma en la parroquia La Inmaculada hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse el primer aniversario de la partida al Reino Celestial.

BRAVO, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/14|. Es imposible no estar triste en tu partida, pero tus recuerdos siempre estarán en nuestros corazones.Su esposa Rosa y sus hijos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

CONCHA KADIMA, GUILLERMO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció en Nueva York el 21/10/18|. Los amigos de su padre Mario Concha Argañaraz: Juan Delicio Camus, René Potro Sanchez; Hugo Concha Argañaraz (Rubio); Alberto Ruso Chazarreta; Enrique Turco Azar; Juan Carlos Cali Rossi; Guelo Gramajo, Poli Silva; Juan Gil (Negro) Caro; Remigio Orellana; Martin Rocha; Luis Gerez; Dr. Juan Ramiro Velez; Juan Manuel (Chura) Martínez y flia, Amado Foco Roldan; Jorge Ayunta invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORTEZ, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Su esposo Orlando Umlandt, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Elevo oraciones en su querida memoria.

SOSA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Sus hijos Norma, Julio, Verónica, Ricardo y Lucas, hijo político Exequiel Diaz, sus nietos Lara, Lujan, Victoria, Gabriela, Victor, Marcos, Tobias y su bisnieta Valentina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Mi tía Pichi, mi madre del corazón no sabes la tristeza que siento al saber que ya no estarás más con nosotros, que nada volverá a ser como siempre, desde que nací te preocupaste siempre por mi, dándome todo lo que tenias a tu alcance,voy a extrañar que me digas Toti, jamas te voy a olvidar, siempre viviras en mi corazon y en el de mis hijos. Su sobrina Lorena Lescano, hijos Nicolas y Lucia, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Cristo Rey, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Te fuiste hace un mes, nos dejaste un vacío grande en nuestros corazones. Te amamos, que Dios te tenga en la gloria, danos fuerzas para continuar. Tu hija Carmen, tu nieto Mauro, tus hermanos Elsa, Luis, Miguel, sobrinos y demás familiares invitan a la misa a cumplirse un mes de su fallecimiento el dia 30/10/18 en la parroquia Cristo Rey a las 20.30 hs.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. "'Que el Señor te reciba a su lado y te de el descanso eterno''. Sus desconsolados hijos Estela, Oscar, Lula, Nora, Irma, Paco, Juana, Nancy, Adriana, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ROMERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/16|. Hace dos años, Dios decidió llevarte a su lado, dejándonos sumidos en el más profundo dolor. Tus hijos, esposa, madre y nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Recordatorios

FERREYRA DE GIGENA, FLORINDA (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/08|. Sus hijas Susana y Gorda Gigena y su nieta Florencia Luna y familia, la recuerdan con motivo de cumplirse 10 años de su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria.

FARÍAS, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/13|. Hijo mío hace cinco años que te fuiste al Reino del Señor, pero para mi es como si fuese hoy. El Señor te abrió los brazos allá arriba y tu llegaste con una sonrisa, que la que tenías en la tierra. Fuiste atento, agradecido y amabas a Dios sobre todas las cosas. Has sido un dulce, un sol, y siempre con el mismo amor ayudaste al prójimo, y yo voy a llevarte como un collar todos los momentos felices. Yo se que la mejor flor y la más bella la lleva Dios. El Señor te preparó la corona de vida para vos y para todos los que creen en su nombre. Estas disfrutando con los ángeles potestades allá en el cielo, nosotros los que quedamos somos los que sufrimos. Fuiste un buen esposo, buen padre, un buen hijo y más que hijo un amigo. Jesucristo es la resurrección y la vida el que cree en mi aunque este muerto vivirá. Señor si él ha pecado perdónalo, peros desde chico no ha llorado porque con la mirada estamos pecando. Que Dios lo tenga en la Santa Gloria, espera la resurrección y descansa en paz. Te desea tu madre Antonia que nunca te olvida. Amén.

FARÍAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/08|. "Normita, tu partida me llenó de sorpresas, ya que ese último sábados hablamos por más de dos horas. El Señor nos preparó para recibirte en el cielo, tu me diste tu perdón y Él te perdonó a ti por eso fuiste directo al Paraiso Celestial. Aunque estabas lejos, nunca los kilómetros pudieron separarte de mi corazón, ya que estaba contigo en todo momento. Al momento de mi partida, cuando deje este paso terrenal, mi esperanza se fortalece al saber que nos reencontraremos y estaremos nuevamente de frente cara a cara, porque aquí somos solo neblina que viene y pasa y allá disfrutaremos de la vida eterna. Vivirás por siempre en mi corazón, en cada recuerdo y en cada momento. Tu madre Antonia hoy eleva oraciones a Dios rogando por tu descanso eterno junto a Dios esperando tu resurrección. Amén.