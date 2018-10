Patricio Loustau dirigirá el decisivo clásico rosarino

Fotos CONFIRMADO. La AFA informó que Loustau será el juez principal del clásico. La reunión la encabezó Tapia.

30/10/2018

El árbitro Patricio Loustau fue designado en la jornada de ayer para el clásico rosarino entre Central y Newell’s Old Boys, el próximo jueves a puertas cerradas en cancha de Arsenal de Sarandí por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Tras una reunión de los directivos de ambos clubes con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y el responsable del arbitraje nacional, Federico Beligoy, se definió la presencia de Loustau en el partido del jueves a las 15.30.

Patricio Loustau está acompañado por los asistentes Hernán Maidana y Diego Romero, mientras que Ariel Penel será el cuatro árbitro.

Cabe resaltar que de la reunión participaron Claudio Tapia, presidente de la AFA, dirigentes de ambos clubes, los organizadores de la Copa Argentina, Federico Beligoy (director Nacional de Arbitraje) y Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide. Además, ambas dirigencias compartieron un almuerzo cordial junto a "Chiqui" Tapia y dejaron un mensaje de paz en la previa de un clásico trascendental.

Este jueves a las 15.30, Newell’s y Rosario Central se jugarán un partido más que especial por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el estadio de Arsenal y a puertas cerradas. Como todo clásico y más por tratarse de un partido de eliminación directa, este choque fortalecerá al que avance y golpeará muy duro al perdedor, que sea cual fuere, tampoco tiene un buen andar en Superliga. Aún así, los técnicos de ambos equipos salieron a aclarar que ninguno piensa en dejar su cargo en caso de quedar afuera.

Luego de la derrota ante Patronato por 2-1 y de cara al derbi, Edgardo Bauza minimizó la situación: "El partido del jueves no me condiciona. ¿Si me juego la continuidad de qué, del cargo? Faltan ocho meses de contrato todavía".