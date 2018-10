FÚNEBRES | 31 de octubre de 2018

31/10/2018 -

Fallecimientos

31/10/18

Juana Isabel Juárez de Blanco (Loreto)

Irma Argentina Jugo

Romeo Eduardo Medina (Añatuya)

Juan Raúl Elli

Félix María Guzmán

Irnaldo Lomber Sánchez (La Banda) (La Banda)

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Que brille para ti la Luz que no tiene fin. Su familia participa de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de San Marcos a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARUTT, OLGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Gustavo Panario, Liliana Eberlé y sus hijos Nicolas y Agustin Panario, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Ringo. Ruegan oraciones en su querida memoria

ELLI, JUAN RAÚL (Juanito) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Sus hijos: José Raúl, María, Patricia María y Carola María, sus hijos pol. Miriam Insausti, Guillermo Alejandro Baccino y Gustavo Eduardo Madariaga, sus nietos: Natalia, Antonella, Tadeo, Candela, Octavio, Jerónimo y Lorgucito, part. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su sobrino Daniel Rafael y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos José, Patri y Carola en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (Juanito) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su primo Arq. César Edmundo Elli, su esposa Marta Carolina Alderete, su hija Marta Carolina y demás familiares participan y acompañan en el dolor a sus hijos Patricia, José y Carola. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su sobrino Gustavo Rafael y Sra. Mariana e hijas Juana, Julia y Manu participan con profundo dolor la partida del tío Juan.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Gustavo Curet, Alejandra Rafael, Guadalupe, Martin, y Valentina Curet, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su cuñado José Rafael, sus sobrinos Alejandra, Daniel, Viviana y Carlos Rafael con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Santos Daniel Cuba, su esposa Rita Elizabeth Ríos, sus hijos Delfina y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. María Inés Abdo, Víctor Marcelo Raed y Fortunato y Pbro. Miguel Ángel Abdo participan con profundo dolor y esperanza la partida de don Juanito y acompañan a su querida familia, especialmente a la entrañable amiga Carola, en el dolor. Invitan al novenario de misas por su eterno descanso, de lunes a viernes a las 20 hs. y sábado y domingo 20,30, en la parroquia Santísimo Sacramento, del Bº Borges (calle 14 y 105).

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Enrique Alfonso Lascano y María Isabel Castro, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a sus hijos Patricia y Gordo. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Adorado Juanito; gracias por hacerme sentir una hija más en tu familia y gracias por todas tus enseñanzas. " Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá". Segura ya de que gozas de la presencia de Dios, simplemente, hasta pronto. Adriana Juri y flia.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su cuñado Roberto René Rafael y sus hijos Roberto Marcelo, Florencia y flia., y Lucas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (Juanito) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. La irreparable desgracia que hoy los aflije, ha consternado vivamente a toda nuestra familia, en nombre de la misma, hacemos llegar nuestras condolencias, a sus queridos hijos. Acompañamos con dolor, Roberto Pellerini, Carolina Marta Della Rosa de Pellerini, Roberto Pellerini Della Rosa y Carolina Pellerini Della Rosa de Monti.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su cuñada Ángela Viviana Moreno, sus hijos Roberto, Florencia, Lucas y Facundo y su nietos Benjamín, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y lo despiden con amor.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. María Eugenia Garay y sus hijos acompañan con dolor el fallecimiento del querido Padre de su amiga Patricia. Que descanse en paz.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Ing. Carlos Brander, Victoria Bucci y sus hijos Gadafredo y Juan Pablo, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su querida amiga Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Querido Juanito, que descanses en paz. Fuiste un abuelo con muchas enseñanzas. ¡¡Te voy a extrañar !! Participan con profundo dolor su partida, María Esther Paskevicius y flia. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los amigos de su hija Patricia; Estela Ruzo y Pedro Gómez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Ángela María Giuggiolini de Muñoz, su esposo Gustavo A. Muñoz, Violeta Beatriz Giuggiolini de Jugo y sus hijos Agustin A. Muñoz, Maria de los Milagros Jugo y Ana Daniela M. Jugo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Juanito. Ruegan a Dios resignación para sus hijos Jose Raúl, Patricia y Carola y respectivas flias.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Carlos Rafael y Sra. Fernanda González y sus hijos Constanza, Agustín, Camila y Julieta participan con profundo dolor la partida del tío Juan.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su cuñado José G. Rafael e hijos Alejandra, Daniel, Viviana y Carlos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración por su eterno descanso.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. La Acción Católica de la Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento de Juanito, quien desde su juventud perteneció a esta institución eclesial como fiel discípulo de Jesús. Descansa en paz.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos y a su hermana política Beba en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Zuny Assis de Retamosa participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y ruega fortaleza para sus hijos, su hermana política Beba y demás familiares.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan su fallecimiento.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. La Asociación Amigos de la Catedral lamenta la partida del miembro de su Comisión Directiva Juan, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Emilse Suasnabar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente participan el fallecimiento de Juanito, a quien apreciaban mucho y abrazan a sus familiares deseándoles resignación en este trance doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Poli Nasser participa con dolor el fallecimiento de Juanito acompañando a sus hijos José Raúl, Patricia, Carola y a toda su familia. Que el Señor lo reciba en su Reino.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|.Chichina Ibañez de Suarez, sus hijos Luis, Loly y su nieta Natalia lamentan el fallecimiento del estimado Juanito y acompañan con sus oraciones a sus hijos José Raúl, Patricia, Carola, sus respectivas familias y a su hermana política Beba Rafael de Jimenez en este doloroso momento.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con gran dolor a su querido hermano Juanito. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para sus hijos y familia.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Cecilia Neder, José Samez y flia., despiden a Juanito en su partida al encuentro del Señor. Acompañan a su flia.. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. María Cristina Ibañez de Garay, sus hijos Rául Alejandro y María Marcela participan con dolor su partida. Abrazan con cariño a sus hijos y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria.

ELLI, JUAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Los hijos de Beba Rafael; Dra. Maria de los Angeles Jiménez, Juan Ramon Jiménez y Cesar Alberto Jiménez, participan con profundo dolor el fallecimiento de Juan Raúl Elli. Rogamos oraciones en su memoria

FLORES, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. El directorio y empleados de Hamburgo participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su empleada y compañera Carolina Cáceres. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. La comunidad educativa de la Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra compañera Gloria Flores. Rogamos una oración en su memoria.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su esposa Carolina Bravo, hijos José, Marcelo, Mariano, Cecilia, h/pol Eugenia, nietos Agustina, Alfonsina y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Piedad hs 17 . Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/v) Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su tío Tato, tía Nilda, sus hijos Luis, Ricardo y Juan y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su sobrino Juan Comper y su esposa María Laura Friedrich y sus hijos Juan Cruz y Lucas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la tía Negrita y sus primos José, Marcelo, Mariano y Cecilia en este duro momento.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Señor el vecino y amigo Félix ya está ante tu presencia donde no existen dolores ni tristezas, permítele gozar de tu Reino Celestial. Familias Valentín Arroyo, Enrique Páez, Gringo Mansilla, Ernesto Sánchez, Lito Rojas, Jorgelina Gómez, Luis Avellaneda, Juan Carlos Fioretti, Carlos Sosa, Elvecia Romero, Néstor Cevila, Blanca Santillán, y Josefina Romero participan su fallecimiento.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Amado tío Félix, ya descansas en los brazos del Señor. Que el encuentro con los tuyos, que son los nuestros, sea como lo soñaste. Ana y Paula Guzmán, junto a Ricardo, Lucia y Felipe Cárdenas.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Tu alma ya esta en el regocijo del Señor. Descansa en paz mi querido Félix. Su suegra Juana Eljall de Bravo.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Sus vecinos. Lito Rojas y Teresita Figueroa, sus hijos Fabian, Fernando y Romina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Amigos de su hija Cecilia: Romina Rojas, y Mario Arrieta participan con dolor su fallecimiento.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. El Señor es mi pastor nada me faltara. En lugares de verdes prados me hace descansar... (Salvo 23). Su hija Yolanda Jugo, su esposo Ricardo Gerez, sus hijos Guillermo y familia; Carlos y familia; Daniel y flia; y Santiago; su consuegra Valle C. de Gerez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Sus hijos Odilia, Beto, Domingo, Yolanda, Gringa, Walter, su hna Maria h. político, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad COB Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Que el Señor Jesús, María y todos los santos y ángeles la reciban en el Reino Celestial a mi amada madre". Su hija Gringa Jugo de Jorge, Luis Jorge, sus nietos Claudia, Luciana, Alejandro y Gonzalo Jorge, sus bisnietos Valentina, Azul y Lorenzo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su hija Odilia, su hijo político Ricardo Paz, sus nietos Stella y Ricardo, sus bisnietos Juan Pablo y María Luján participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Su nieto Guillermo Gerez y Gabriela Medina, sus bisnietos Ela Guillermina y Miqueas participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Sus sobrinas Yola Toloza, sus hijas Lic. Mariela Lescano, Lic. Angelina Lescano y su hija Esfanía participan con dolor el fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Hoy despedimos a la tía Irma con mucha tristeza. María Violeta Banegas de Jugo y sus hijos Sergio, Hernán y Luciana con sus respectivas flias. participan su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Para enfrentar el dolor de la ausencia está el abrazo solidario de los amigos. La directora analista, equipo técnico y personal administrativo de la Dirección de Nivel superior acompañan a su hija Yolanda y a toda la familia con mucho afecto.

JUGO, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Carmen Palumbo" participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre política de su socia e integrante de la comisión directiva, Sra. Susi Ruiz de Jugo. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Las familias Adaro y Kunz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. La Cofradía del Amo Jesús del convento Santo Domingo participa con profundo dolor el fallecimiento de la cofrade Sra. María Moreno Navarro de Bustos Arias. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Querida familia de Maruja: es un gran dolor y una enorme pena saber que Maruja siguiendo lo inevitable, murió para que su alma subiera al Reino de los Cielos para renacer. Desde allí cuidará de todos, no sólo de los que la quisieron, sino de todos nosotros porque era así de bondadosa. Un abrazo fraternal y mi recuerdo. Maruja ya descansa en paz!! Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. José Antonio Billaud y Argentina Weyembergh y flia. participan y acompañan a su hija y nietos en tan difícil momento.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Sara Arce de Liendo Roca y sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena participan su fallecimiento y acompañan a su hija en este momento de tanto dolor.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/10/18|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Mumi y a sus nietos Luisina, Luis María y piden al Padre que lo reciba en sus brazos otorgándole eterno descanso.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/10/18|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a su querida familia.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, y Ana María y sus respectivas flias participan con dolor el fallecimiento de Maruja y acompañan con cariño a su hija Mumi y sus nietos y su hermana Bebi en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Zuny Assis de Retamosa participa con profundo dolor el fallecimiento de Marujita, eleva oraciones por el eterno descanso de su alma y abraza con afecto a su querida hermana Beby.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Dra. Patricia A. García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Maruja y acompañan en este difícil momento a su hija Mumy y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Silvia Varela participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Mumy rogando oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Aurora Ruiz, amiga de Beby su hermana acompaña en tan doloroso momento y eleva oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Tere Giannoni de Urueña y sus hijos acompañan a Mumy, Luisina y Luis María en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Lourdes Urueña y Alejandro Fernández Colombres a compañan a su querida amiga Luisina, Mumy y Luis María en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO NAVARRO DE BUSTOS ARIAS, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/18|. Margarita Zaín Fernández de Urueña, sus hijas María Pía y María Angélica participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Maruja. Acompañan a su hija Mumy, sus nietos y a su hermana Beby.

VEGA DE GRAU, GLADYS ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/10/18|. Viviana y Federico; sus hijos Pilar y Juan Martín, Agustina y Andres, Josefina y Tomás y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA DE GRAU, GLADYS ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/10/18|. José Ibáñez y Sra. participan el fallecimiento de la madre de la Lic. Graciela Grau. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BERNARDO, CONCEPCIÓN ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Se invita a participar a familiares y amigos con motivo de cumplir las 9 noches de su fallecimiento a la misa en Catedral Basílica a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ DE IÑÍGUEZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Su esposo Rolando Iñiguez; sus hijos Guidi, Ruli, Tedi, Silvana; hijos políticos, nietos invitan a la misa que se oficiará hoy Miércoles a las 20.30 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ABREGÚ, BERTHA DIONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Sus hijos, nieta e hijos políticos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 2 años de tu partida te recordamos con mucho amor.

La Banda

Sepelios Participaciones

SÁNCHEZ, IRNALDO LOMBER (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su esposa Pitusa Vittar, hijos Germán, Evelyn, Valeria, Cecilia, Erika, Yesica h/pol, Alejandra, Juan Carlos, Lucas, Alberto, Andres y sus nietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano 532 L. B (S/V). servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNCHEZ, IRNALDO LOMBER (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Personal Directivo, Docentes, Padres y Alumnos de la escuela Nº 1076 de la localidad de la Falda Dpto. Banda participan el fallecimiento del padre de la docente Evelyn Sánchez. Ruegan oraciones en su memoria

Invitación a Misa

ROMANO VDA. DE MATTAR, FORTUNATA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Negra, Dios te tenga en la gloria, rogamos por tu eterno descanso. Su madre Gabina, sus hermanos Moisés, Clementina, Raúl, Rey, Chirino, Ignacio y Juan con sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial.

ROMANO VDA. DE MATTAR, FORTUNATA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Mami, como olvidarme aquel día cuando quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste y una lágrima mía quedó en tu mejilla. Lo pienso y te extraño, me hace mucho daño. Sentimos el perfume de la tristeza que nos acompaña hoy con tu ausencia. Descansa en paz al lado del papi Fito. Fuiste todo para nosotros, eternamente agradecida, Su hija Cecilia Mattar, sus nietos Matías Balangione y Felipe Mattar invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse el primer año de su partida al Reino Celestial, rogando por su eterno descanso.

SISALI, LUIS BACILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/10|. A 8 años de tu partida al Reino Celestial, donde estarás gozando de la dulce paz de Cristo nuestro Señor, tu esposa Fodda Daly, tus hijos Pedro y Luis y sus respectivas familias, aun compujidos que extrañándote como el primer día celebramos la santa misa en la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, a las 20 hs para rogar por el eterno descanso de su alma. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Interior

Sepelios Participaciones

CARRIZO MANUEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su esposa Isabel, sus hijos Roque, Ana, Norma, Rosa, Mario y Tránsito, hijos pol. y nietos participan de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de San Pedro de Guasayán a las 10 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, ALBERTO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 29/10/18|. Su hermano político Delfín Guardo, sus hijos Nancy, Alejandra, José, Ariel y Mariana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

DÍAZ, ALBERTO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 29/10/18|. Su sobrina Nancy Guardo, su hija Maribel su hijo político Sebastian, sus nietos Julieta y Facundo Zsyko, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío, ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUÁREZ DE BLANCO, JUANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/18|. Su esposo José Blanco, sus hijos Claudio, Carina, Horacio, Julieta, Victor, Emanuel Blanco h. políticos, nietos, bisnietos, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, ROMEO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. Su esposa Elsa Díaz, su hijo Alberto, su nieta Ema, su mamá Amelia Miani y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cemet. De Añatuya Dpto. Taboada. Cob Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL4219787.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Hermanos Cevilán y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Ruegan oraciones a su memoria y consuelo a sus familiares.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. Señor, dale el descanso eterno, allí donde las aguas discurren serenamente como fue su vida. El Dr Enrique Federico Gil y todo su grupo familiar participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. La comunidad de la E.E.B.A. Nº 5 participa el fallecimiento del padre de nuestra directora de nivel Prof. Fabiola Medlell. Pidiendo a Dios pronta resignación.

MEDLELL, ANGELIO (Pila) (q.e.p.d) Falleció el 27/10/18|. La Comunidad de la Escuela Especial Nº 45 ''Ing. Bruno A. Volta'', junto a los Directivos, participan y acompañan a la Prof. Fabiola Medlell, ante la pérdida de su Sr. Padre y ruegan oraciones en su memoria.