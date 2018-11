La intendente Fuentes se comprometió a "trabajar por una ciudad cada día mejor"

Fotos RESPALDO. La intendente de la Capital agradeció el amplio apoyo de la militancia y ciudadanía en general.

En sesión especial llevada a cabo en el Honorable Concejo Deliberante, se tomó juramento a Norma Fuentes como intendente de la ciudad capital, acto que estuvo presidido por el titular del cuerpo de ediles, Humberto Santillán.

"He puesto mucho énfasis en el trabajo responsable, y todos pueden ver a nuestros empleados municipales trabajando en distintos puntos de la ciudad y es lo que seguiremos haciendo, porque eso lo que los vecinos nos piden, y tengan una atención permanente en todos los servicios", subrayó la jefa comunal.

Reconoció que en la actualidad, la ciudad capital "tiene mucha dinámica y hay que atender las distintas áreas con las obras necesarias, pensando en lograr una ciudad ambientalmente sustentable, anteponiendo el bienestar general de los vecinos por sobre todas las cosas".

Al dirigirse al gobernador Zamora, agradeció su presencia en el acto de asunción y se comprometió a colaborar con el desarrollo que experimenta la provincia. "Esta humilde militante se siente orgullosa de haberlo acompañado desde un primer momento, como también me siento honrada de haber sido parte de una gestión que les permitió a los santiagueños alcanzar un extraordinario sueño, traído a la realidad, con una ciudad y una provincia pujante y que nada tiene que envidiar a otras provincias del país, porque Santiago se ha convertido en un ejemplo de constante crecimiento", indicó.

Reconocimiento

Párrafo aparte mereció el reconocimiento a la labor de "las mujeres militantes, a las madres y esposas de Santiago", además de poner en relieve el hecho de convertirse en "la primera mujer que asume el cargo de intendente de la ciudad capital".

En este marco, Fuentes no dejó de agradecer a "la mujer que ha sido protagonista de la transformación de nuestra provincia, nuestra ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, quien con su enorme sensibilidad, ha demostrado que para gobernar, hay que hacerse eco de la necesidad del otro, anteponiendo lo social en su agenda de trabajo", recalcó.

Dijo que llevará adelante una gestión "racional y de cuidado de las cuentas públicas, dentro de un marco de equidad social y equilibrio en lo que se refiere a lo económico".

Por otro lado, hizo referencia al avance en materia de transparencia que representa el convenio suscripto con la Provincia a partir del cual se publicarán los actos administrativo del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Planes de Higiene

Entre los temas destacados que se anunciaron, Fuentes dijo que pudo "cumplir con el personal de planes de Higiene, para que tengan estabilidad laboral, y pasen a contrato".

"Quiero trabajar por una ciudad como nos merecemos los santiagueños", subrayó Fuentes, al enumerar las obras y servicios a impulsar desde la gestión.

"No voy a prometer lo que no puedo cumplir, pero me comprometo a trabajar desde el consenso con los vecinos, pensando en un desarrollo sostenible. Vamos a trabajar en obras de reconversión lumínica, reencarpetado de calles, remodelación de jardines y Caps, mejoramiento de espacios verdes", enumeró, al recalcar que "la educación y la salud formarán parte de la agenda prioritaria" de la gestión.

"Felicitaciones, querida Norma"

El gobernador Gerardo Zamora destacó en las redes sociales la asunción de Fuentes como intendente de la Capital y le transmitió "el mejor de los deseos, en esta nueva etapa que hoy inicias!"

"También envío un saludo, deseos de éxito y mi compromiso de trabajar juntos, a los intendentes de todas las ciudades de nuestra provincia, que a partir de hoy y por los próximos cuatro años, junto con los concejales de todas las fuerzas políticas, tendrán la responsabilidad de representar a los intereses de sus vecinos!

Felicitaciones a todos ellos!!!", concluyó.