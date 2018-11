Sanciones a Gallardo y Guillermo, en la óptica de los entrenadores locales

Fotos SUSPENSIONES. Tanto Guillermo como el "Muñeco" no pudieron estar en el banco en Brasil, aunque los DT de Boca y River adoptaron distintos criterios.

03/11/2018 -

Boca Juniors y River Plate disputaron los cotejos revancha de las semifinales de la Copa Libertadores sin la presencia de sus respectivos entrenadores en el banco de suplentes. Es que tanto Marcelo Gallardo como Guillermo Barros Schelotto fueron suspendidos por haber salido tarde a un partido. En Brasil, cada uno optó una postura diferente: el "Mellizo" acató lo establecido y el "Muñeco" no, ya que en el entretiempo se metió al vestuario para darles indicaciones a sus jugadores.

Toda esta situación generó un sinfín de opiniones, pero EL LIBERAL recogió la de los colegas santiagueños de Gallardo y Barros Schelotto. Héctor Ayuch, Germán Montenegro, Diego Piedra y Gregorio González dieron sus puntos de vista.

Los cuatro coincidieron en considerar "excesiva" la sanción aplicada a ambos entrenadores.

"Me parece muy excesiva la sanción, sobre todo estando en estas instancias. Creo que con una multa económica es suficiente pero no privándoles de estar en un banco de suplentes. Por un minuto o dos que se puedan demorar, me parece exagerado", sostuvo "Yoyi" Ayuch.

En ese mismo tono siguió el "Mono" González. "La considero muy excesiva a la sanción por entrar tarde. Lo expulsan a los técnicos y está bien con la sanción económica, pero que no lo dejen ni acercarse al vestuario para dar la charla ya es mucho", sostuvo.

Diego Piedra fue un poco más cauto: "La sanción corresponde, eso es clarito y no hay ningún tipo de dudas. Uno puede no estar de acuerdo con el tipo de sanción, de hecho a mí me parece que es excesivo. Pero hasta que no se modifique eso, no podemos estar obviando o transgrediendo las normas", señaló.

El "Gordo" tuvo un punto de vista similar, pero con otro matiz. "La sanción por llegar tarde está bien porque está en el reglamento. Pero me parece que está bien que usen un intercomunicador para estar en contacto con el ayudante de campo. Por un lado está bien que lo suspendan, pero deberían poder tener un diálogo con el ayudante de campo", apuntó.

Sobre la decisión de Gallardo de ingresar al vestuario, pese a estar suspendido, las opiniones de los DT locales ya fueron dispares.

"Creo que lo hizo sin mala intención, creo que sintió la necesidad de transmitir algo a los muchachos. No lo quiero justificar, pero de última, que puede incidir lo que te pueda decir una persona a los demás en cuanto al juego? Porque sigue siendo el jugador el protagonista, más allá de alguna orden o concepto que te puedan dar que hacen falta", sostuvo Ayuch.

El "Mono" también defendió al "Muñeco" y hasta dijo que haría lo mismo en su lugar. "Yo hubiera hecho lo mismo. Porque viendo el partido de la tribuna se ve mejor y puedes corregir los errores que esta cometiendo tu equipo y solucionarlos", afirmó.

Del otro lado

Piedra y Montenegro se pusieron en este caso del otro lado de la vereda.

"Lo que hizo Gallardo está mal. Si vos estás suspendido y sabes que no puedes entrar al vestuario ni dar una conferencia, creo que está complicado. Está mal lo que hizo", fue tajante el entrenador de Vélez de San Ramón.

El análisis de Piedra fue más minucioso: "A veces a la distancia no nos permite apreciar el nivel de presión a la que están en lugares tan competitivos. Pero no comparto lo que hizo Gallardo porque está violando normas, reglamentación, leyes que tenemos que dar el ejemplo de cumplir. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos, donde se van violando las normas y leyes a diario, hace que no entendamos esa situación. Pero no correspondía para nada lo que hizo Gallardo".

Hay otro punto en la que los DT coincidieron, incluso sus fundamentaciones fueron casi idénticas. Y eso fue a la hora de afirmar rotundamente que, más allá de que un entrenador no cumpla su sanción, no corresponde la quita de puntos, tal como sucede en el caso de que un jugador no cumpla una suspensión.

"La sanción no debe ser nunca la misma porque si un jugador ingresa al campo de juego estando suspendido, incide en el juego. El entrenador no porque está afuera. Son cosas de las que se van a hablar toda la vida porque hay muchos intereses de por medio", enfatizó Ayuch.

"No por eso le van a quitar el partido a River, se equivocó el técnico y tendrá una sanción que tendrá que pagar o penar. Uno como colega no hubiera actuado de esa manera, él se siente muy identificado con el plantel de River y está bien", esgrimió Montenegro.

"Si bien los entrenadores tienen un rol importantísimo en el armado de los planteles y en gran parte en el desarrollo del juego, para nada por cualquier transgresión de un entrenador se justificaría la quita de puntos a los equipos. En el momento de disputar el encuentro, los responsables del resultado final son los jugadores, así que no se justificaría", sostuvo en tono didáctico Diego Piedra.

Más breve pero con la misma idea, el DT de Sarmiento de La Banda disparó: "No te pueden dar por perdido el partido porque el técnico no juega y tampoco te hace la diferencia".

Al emitir una conclusión, cada uno se agarró de una arista diferente.

"En esto hay detrás los derechos televisivos y un factor económico o empresarial que cumple un rol importante. Creo que prima más eso que sancionar a una persona, en este caso el técnico. Eso se tendrá que rever, se podrá multar al club o el entrenador pero no dejar que cumpla su trabajo es demasiado. Estamos usando una vara muy alta donde hay otros factores peores que ingresar un minuto tarde a la cancha", concluyó "Yoyi".

"Es un tema que se puede manejar de otra manera, si hubiera entrado temprano a la cancha no hubiera tenido tantos problemas. Nadie le quita la posibilidad de trabajar, si hubiera entrado temprano a la cancha no hubiera sido expulsado y se evitaba estos problemas", sentenció el "Gordo" Montenegro.

"El trabajo de un técnico es dentro del campo de juego y el día más importante es el del partido. De esta forma le están prohibiendo trabajar", explicó el "Mono" González.

"El otro día vino Verón con gente a cargo de la neuro ciencia y hablaron de talleres de ajedrez y cosas que yo hice hace diez años atrás en las formativas de Güemes y Mitre. ¿Qué te enseña el ajedrez? A que no se gana de suerte si no cuando planificas una buena estrategia de juego. Y que hay reglas que cumplir", dijo Diego Piedra.