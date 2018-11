Olímpico quiere dar el primer golpe en la serie

04/11/2018 -

Olímpico se presentará esta noche en el estadio Vicente Rosales, donde intentará adelantarse en la serie frente a Estudiantes de Concordia, en el marco de los playoffs de octavos de final del Torneo Súper 20.

El conjunto bandeño llega entonado, tras haber encadenado cuatro victorias consecutivas, lo cual le permitió ganar en el Cerutti, quedarse con el clásico ante Quimsa y barrer la serie de repechaje frente a Libertad.

Esta noche, Olímpico enfrentará a un equipo que maduró rápidamente y logró quedarse con el primer puesto del Grupo A, con un récord de 5 victorias y 3 derrotas.

El aspecto defensivo será de vital importancia, ya que Olímpico deberá contener a jugadores de la jerarquía de Leandro Vildoza, Martín Leiva y Eduardo Gamboa, entre otros.

Ganar no será una labor sencilla, pero Olímpico está jugando en un gran nivel y el entrenador Adrián Capelli podrá contar con la totalidad del plantel, lo cual le permitirá tener una rotación larga.

El respaldo del público también será de vital importancia como una motivación adicional para los jugadores.

Las otras series

Esta también arrancarán las otras cuatro series de octavos de final: desde las 20, Weber Bahía vs. San Lorenzo y Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia; 21, Hispano Americano de Río Gallegos vs. Peñarol de Mar del Plata e Instituto de Córdoba vs. Comunicaciones de Mercedes.