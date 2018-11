Otra fecha vibrante del Campeonato Tarjeta Sol

04/11/2018 -

La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista programó para hoy varios partidos del Campeonato Anual que lleva el nombre de Tarjeta Sol.

En Lawn Tennis se cumplirá la siguiente programación: 8, Mishqui Mayu HC vs. Old Lions Rojo, en Séptima; 9, Mishqui Mayu HC vs. Mishkylas VC, en Mamis; 17, Central Córdoba vs. Lugus HC, en Primera Caballeros; 18.30, Lawn Tennis B vs. Círculo SC, en Primera Damas; 20, Casa del Docente vs. Central Córdoba, en Mamis.

En cancha de Old Lions jugarán: 8, Old Lions RC vs. Círculo SC, en Mamis; 9, Círculo SC vs. Central Córdoba, en Intermedia; 10, Central Córdoba vs. Lawn Tennis Rojo, en Séptima.

En Estrella Roja fueron programados estos partidos: 8, Los Dorados vs. Green Sun, en Mamis; 9, Green Sun vs. Athenas HC, en Séptima; 10, Casa del Docente vs. Lawn Tennis Blanco, en Séptima; 11, Lugus HC vs. Los Dorados, en Mamis; 17, Estrella Roja vs. Old Lions Azul, en Intermedia; 18, Clodomira HC vs. Ucse, en Intermedia; 19, Unión Sur vs. Unse Hockey, en Intermedia.