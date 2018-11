Escándalo: un secretario municipal ofrecía cargos a cambio de favores sexuales

Fotos COMUNA. El funcionario en cuestión le solicita en todo momento tener un encuentro íntimo, y a cambio de ello, la promesa de darle un trabajo.

05/11/2018 -

Una conversación telefónica que se volvió viral en cuestión de horas por Whatsapp generó un alto revuelo al quedar involucrado un funcionario de alto rango de una comuna del interior, quien en un trato indecoroso le ofrece a una mujer un cargo municipal a cambio de favores sexuales.

"...Dejame que me acomode y te voy a compensar. Yo tengo la potestad de acomodar a quien quiera...", se escucha decir con claridad en la conversación al funcionario municipal mientras dialoga con una mujer, con quien se presume que tuvo encuentros íntimos, por el tenor "hot" de la charla.

De allí la promesa del funcionario de ofrecerle un trabajo a cambio de seguir recibiendo favores sexuales.

"...Yo voy a estar con vos, pero acomodame en algún lugar (...)", le dice la mujer como condición, en uno de los tramos más picantes de la conversación.

Al rato, el funcionario municipal le asegura: "En diciembre ya vamos a administrar nosotros la plata. Ahora estamos con la administración de ellos (referiría a la anterior gestión) ...".

Al finalizar la charla, él insiste: "Yo te voy a compensar, pero quiero una cosa que me has dado vos". Sin ruborizarse, la mujer le pregunta: "¿qué quieres?", y él sin rodeos, se lanza: "sexo oral... que me la c...".

La conversación telefónica entre ambos concluye con el compromiso de verse el día siguiente.

Después del escandaloso audio que se volvió viral, se supo que el intendente le pidió la renuncia de manera inmediata al funcionario involucrado.