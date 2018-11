"Me llevo un sabor agridulce", aseguró Lautaro Robles

Fotos DETERMINANTE. Lautaro Robles, ingresó en el inicio del complemento y le dio mayor peso en ofensiva a Central Córdoba y hasta convirtió el empate.

05/11/2018 -

El delantero Lautaro Robles, marcó ayer su primer gol con la camiseta de Central Córdoba, sin embargo, el ex jugador de Gimnasia de Concepción del Uruguay, dijo sentir un sabor agridulce. Aseguró estar feliz por la conversión, pero también manifestó su bronca, por la falta de resultados.

"Me llevo un sabor agridulce, porque hicimos todo para que los tres puntos se queden en casa y no se nos dio. Se nos vienen haciendo complicados los partidos. Los equipos se nos meten atrás y aunque generamos, la pelota no entra", fueron las primeras palabras del atacante, en zona de vestuarios.

"Ojalá entren en el partido que viene, para empezar a sumar de a tres", añadió.

Para Robles, una de las causas por las que Central Córdoba no puede ganar de local, es porqué los rivales se meten atrás, aunque no se escudó y mencionó que deben encontrar una fórmula para poder quebrar esa resistencia.

"Tenemos que buscarle la vuelta a esos planteos para sumar los tres puntos en nuestra cancha", expresó.

"Chicago vino a defenderse y tuvo la suerte de llevarse los tres puntos. Olimpo hizo lo mismo. Ellos son los grandes de la categoría y si muestran ese respeto por nosotros, habla bien del equipo", completó.

"Esto es largo, pero debemos empezar a sumar. Se dejó pasar una gran chance porque Olimpo, hoy está en nuestras mismas condiciones", finalizó el delantero "ferroviario".