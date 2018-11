Inscriben a docentes para cubrir cargos

Fotos Más de 30% de las claves tributarias se gestionan on line

06/11/2018 -

El Consejo General de Educación a través de la Dirección General de Nivel Superior, informa a todos los docentes inscriptos y clasificados en Listado Ordinario y Extraordinario elaborados por la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Superior que los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de noviembre, se realizará la inscripción on line para cobertura de cargos y horas cátedras titulares, en conformidad con pautas establecidas por el Consejo General de Educación, mediante Resolución Nº 154/18.

El cronograma de las convocatorias se encuentra disponible en la página del Sicobce: sicobce.meducacionsantiago.gob.ar/sicobce/loms/

En dicha página, también se encuentra disponible el formulario de inscripción para los docentes y el correo electrónico al que deben enviar la inscripción, respetando de manera excluyente los tres días para cada convocatoria.

No se admitirán formularios de inscripción con datos incompletos ni formularios con varios cargos y horas cátedras ofrecidas (es una ficha por cada espacio curricular o cargo). Tampoco se admiten correos electrónicos enviados fuera de los días establecidos para la inscripción.

Podrán inscribirse por dentro de LOM los docentes clasificados en el Listado Ordinario y Extraordinario 2018, elaborados por la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Superior; y por fuera de LOM, los docentes clasificados por las distintas Juntas de Nivel o Modalidades para el año 2018.

Citaciones

Por otra parte, la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a personas e instituciones al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones. Deberán hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 12, en planta baja del edificio del Consejo General de Educación, de Av. Belgrano (S) 1940, de la ciudad Capital.

Ellos son: Dirección Esc. Nº 1011 As. Nº 34811/18; Torres, Mariela R., As. Nº 40250/16; Navarro, Graciela M., As. Nº 34068/18; Aguirre, Victoria C., As. Nº 456/18; Dirección Esc. Nº27, As. Nº 26593/18; Ibarra, Erminia I., As. Nº 4600/18; Dirección Esc. Nº 1128, As. Nº 25213/18; Dirección Esc. Nº 873, As. Nº 30807/18; Ocaranza, Mariela del V., As. Nº 58143/17; Toloza, Santos R. As., Nº 60657/17; Paz, Valeria F., As. Nº 31841/18; Coronel, Alicia B., As. Nº 13697/17; Luna, Rita P., As. Nº 22296/18; Maldonado de Santillán, Lis As., Nº 59685/17; Dirección. C, Exp. Nº 8, As. Nº 34046/18; Tévez, Juan A., As. Nº 54002/17; Dirección Esc. Nº 1024, As. Nº 59216/17; Rodríguez, Ana M., As. Nº 57734/17; Suarez, Mariza C., As. Nº 19669/18; Dirección Esc. Nº 762, As. Nº 13331/17; Dirección Jardín de Infantes 55, As. Nº 19134/17; Hernández, Karina M., As. Nº 33816/17; Dirección Esc. Nº 194, As. Nº 36617/18; Ríos, Norma E., As. Nº 64101/17; Ahumada, Nora I., As. Nº 4373/18; Peralta, Mónica L., As. Nº 34031/18; Valdez, Daniel A., As. Nº 36098/18; Dirección Esc. Nº 104, As. Nº 27130/18; Dirección Esc. Nº 336, As. Nº 35523/18; Dirección Esc. Nº 45, As. Nº 30801/18; Dirección Esc. Nº 254, As. Nº 2517/17; Pérez, Edith M., As. Nº 12881/18; Décima, Valeria, As. Nº 3845/18; Pérez, Luis A., As. Nº 10135/18; Alí, María I., As. Nº 49914/17; Dirección Esc. Nº1240, As. Nº 33844/18; Dirección Esc. Nº 814, As. Nº 33316/18; Villalba, Gloria M., As. Nº 37374/17; Dirección Esc. Nº 68 As., Nº 36504/15; Dirección Esc. Nº 169, As. Nº 14150/16; Dirección Esc. Nº 1132, As. Nº 52289/17; Pedraza, Juan C., As. Nº 26184/17; Campitelli, José del V. As., Nº 32869/18; Dirección Esc. Nº 194, As. Nº 36614/18; Silva, Paola N., As. Nº 5537/18; Ceaglio Miriam M. As. Nº 8114/17.