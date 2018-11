Cómo sobrevivir a un Superclásico sin padecer un episodio cardiovascular

Fotos NERVIOS. Los momentos más tensos del juego elevan el riesgo de sufrir un evento cardíaco en las personas que sufren del corazón. Imagen del "Tano" Pasman que se hizo famoso por su fanatismo.

06/11/2018 -

Que el argentino es futbolero ciento por ciento, es algo que no merece discusión de ningún tipo. Y eso se potencia de un modo especial en los partidos de máxima rivalidad, como lo es un Boca-River. Además, este clásico ahora tendrá un condimento más que hará que no sea uno más: está en juego la Copa Libertadores de América, nada más y nada menos.

Esta circunstancia ya de por sí predispone anímicamente de otro modo a los fanáticos. Y los momentos más tensos del propio encuentro elevan el riesgo de sufrir un evento cardíaco en las personas que padecen del corazón.

Entonces, la cuestión es qué debe hacer la persona que además de ser fanática de uno o de otro equipo, sufre de hipertensión y tuvo en algún momento un episodio cardíaco. Y la respuesta es cuidarse al máximo, siguiendo a rajatabla con lo que recomiendan los expertos.

Cómo cuidarse

"Si se trata de un paciente con hipertensión importante y no controlada, o controlada en forma parcial, debe cumplir a rajatabla el tratamiento y, en lo posible, si el problema cardíaco es avanzado o tuvo algún evento previo, generalmente recomendamos que se abstengan de participar o ver un evento que genera mucha emoción, y este partido va a ser especial", consideró el médico cardiólogo Dr. Francisco García Piazza, aunque admitió que con un fanático, esto sería imposible.

Reveló que recibió consultas de pacientes por esta situación, que le aseguraron que "durante un partido de Argentina en el Mundial no se podía tener en la casa".

"Por lo general aconsejamos tomar un ansiolítico a aquellos pacientes que tienen personalidad tipo A y que son muy futboleros. Sabemos que este tipo de cuestiones despiertan pasiones muy fuertes, y eso eleva el nivel de adrenalina y de estrés en la sangre a cualquier individuo, y mucho más a aquél que ha tenido eventos cardiovasculares. Hay que ser muy cuidadosos", apuntó Piazza.

Además del medicamento, el profesional recomendó "salir a caminar, hacer ejercicio, dar una vuelta por ahí".

Prescripción médica

Respecto del ansiolítico, enfatizó Piazza que "debe ser prescripto por un médico", al advertir que "algunos son muy potentes; no son aconsejables para todas las personas, y no todos causan el mismo efecto. Algunos tienen efectos colaterales que a veces no son muy positivos".

"Los ansiolíticos más modernos tienden a preservar la función respiratoria y cardiológica, lo que corta el circuito del estrés a nivel cerebral. Lógicamente, con el estímulo, a veces no hacen el efecto que uno desea. Por eso, además de medicarlos, les sugerimos que se abstengan de ver el partido, pero si son demasiado futboleros, duplicar la dosis o ajustarla si es necesario, según el caso de cada paciente", puntualizó.

El médico consideró que durante este Superclásico, incluso mucho antes, "seguramente el corazón se va a acelerar, va a aumentar la presión, se acentuarán los latidos. Pero hay que tratar de pensar, ser prudentes y muy cautos a la hora de ver el partido, y lo que sí se debe tener muy presente es, ante el menor síntoma, concurrir a la consulta médica", alertó.

Otro de los puntos que resultan fundamentales tiene que ver con la alimentación y la ingesta de bebidas. En este punto, García Piazza indicó: "El alcohol y la comida en exceso, predisponen para que el organismo sufra alguna consecuencia en una situación de estrés elevado".

"En la digestión, alguien que cometió excesos disminuye el riego en el sistema cardiovascular, porque este riego está en el aparato digestivo. Y viceversa, porque cuando se necesita tener actividad cardiovascular o muscular, se disminuye el riego en el aparato digestivo, por eso aconsejamos comer liviano, no excederse con las bebidas alcohólicas, no fumar en lo posible", recomendó.

En síntesis, el doctor Francisco García Piazza especificó que "hay una serie de medidas que tomar", y que "es el médico el que debe recetar un ansiolítico en pastillas, si lo cree necesario".