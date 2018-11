Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, a juicio por "Fútbol Para Todos"

Fotos Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

Este martes, se conoció que los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, enfrentarán junto a otros ex funcionarios y ex directivos futbolísticos, un juicio oral por la causa conocida como "Fútbol Para Todos".

Así lo ordenó la jueza María Servini al finalizar con la primera parte del expediente. Ahora se espera que se sortee el tribunal y que se inicie el juicio que debe decidir si hay condenas o absoluciones.

La jueza sostuvo que el programa FPT debía "conjugar el éxito de una decisión política y social", pero se transformó en un subsidio a clubes que incrementaron notoriamente sus pasivos.

En agosto de 2009 Cristina Kirchner junto a Diego Maradona y Julio Grondona presentaron en acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Hasta ese entonces, los derechos eran de TyC Sports.

Aparte de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Capitanich, la jueza envió a juicio oral al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y al ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos otorgados por el programa estatal.