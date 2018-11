Villarreal: "La diferencia está en el banco"

09/11/2018 -

El ex volante central José Luis Villarreal, que vistió las camisetas de Boca y de River entre las décadas del 80 y 90, dio su visión sobre la final de la Copa Libertadores que jugarán los dos clubes más convocantes del país y consideró que "la ventaja está en el banco de suplentes", pronosticando en ese sentido un mejor andar del DT "millonario", Marcelo Gallardo.

"Me parece que Gallardo en este caso, del que fui compañero de River en el 93, es más estratega, es más pensante que Guillermo Barros Schelotto. Al mellizo lo veo más fastidioso, más verborrágico, más pasional, y siempre digo que los equipos juegan como son sus entrenadores", deslizó "Villita" en una entrevista que le hicieron en el programa Arriba Córdoba.

El ex futbolista aseguró no sentirse identificado por ninguno de los dos clubes.

"Me insultan en los dos, para qué voy a ir, me quedo acá en Córdoba. Estoy en el medio, cualquier cosa que diga a favor de uno o de otro es motivo de discordia, de pelea, es motivo para que me insulten. Si voy a Boca me dicen que soy un traidor y un gallina, y en la de River me recriminan que defiendo a Boca".