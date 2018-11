La próxima novela de Vargas Llosa contará una historia sucedida en Guatemala

11/11/2018 - El escritor peruano Mario Vargas Llosa reveló que su próxima novela estará inspirada en una historia que ocurrió en Guatemala, pero no ofreció más detalles por una superstición suya destinada a evitar que el proyecto finalmente no se concrete. El Nobel de Literatura de 2010 explicó que el libro nació hace algunos años en una cena donde se sentía “absolutamente aburrido”. “Cuando ya terminaba y la gente comenzaba a irse, una voz a mi lado me dijo: ‘Mario, yo tengo una historia para que tú la escribas. Yo pensé: ‘¡Qué horror!’. Basta con que a un escritor le digan ‘tengo una historia para ti’ como para que esa historia no la escribas”, relató Vargas Llosa. “Sin embargo, me contó una historia de un país que yo había visitado apenas de turista, Guatemala, y poco a poco, con el paso de los días y de las semanas, ese personaje de la historia comenzó a hacer una presencia”, añadió en una entrevista con la periodista cubana Yoani Sánchez, en el Hay Festival de Arequipa. El autor explicó que a partir de ese hecho comenzó a leer “muchas cosas para ver si la época más o menos correspondía” con la historia que le relataron, y al mismo tiempo tomaba notas. “De pronto me di cuenta que tenía entre manos un proyecto novelístico”, afirmó Vargas Llosa, último sobreviviente de la generación del “boom” de la novela latinoame icana. El escritor publicó este año “La llamada de la tribu”, un libro de ensayos donde explica su transición del socialismo y el comunismo hacia el liberalismo. Su última novela se remonta a 2016, cuando sacó “Cinco esquinas”, una historia ambientada en la corrupción de Perú de los años 90, durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori.