Berlocq y Argüello discutieron

11/11/2018 -

Carlos Berlocq obtuvo un ajustado triunfo sobre Facundo Argüello por 6/3, 3/6 y 7/5 en el Challenger de Montevideo. El encuentro finalizó con fuertes recriminaciones del cordobés por el supuesto comportamiento sobrador de Berlocq. "No madurás más, tenés 36 años y siempre hacés lo mismo", le espetó Argüello a su rival, negándole el saludo. Berlocq le contestó: "Tenés la adrenalina alta, sólo te hice un comentario". Argüello siguió: "Te espero afuera, a ver si sos tan gallito. Sos un cagón". "Charly" cerró: "Nunca me peleé en mi vida, me vas a matar".