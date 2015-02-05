CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de noviembre de 2018
Por El Liberal
13/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 DE A DOS
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.03 ANTES DE LA MEDIANOCHE
09.11 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
11.19 HERMOSAS CRIATURAS
13.44 VENGADOR ANÓNIMO
15.46 REVANCHA
18.13 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
20.21 LA HUIDA
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 07
23.05 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 05
TCM
06.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.04 LA NIÑERA
08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.28 LOST
12.00 LA NIÑERA
12.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.36 ROGER WATERS THE WALL
15.30 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
17.26 DAÑO COLATERAL
19.24 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
22.00 MUERTE SÚBITA
SPACE
06.47 22 MINUTOS
08.06 EL TESORO DEL AMAZONAS
10.01 AUTOPISTA MORTAL
11.43 LA TORMENTA PERFECTA
14.07 EL SÉPTIMO HIJO
16.00 ANACONDA
17.37 SERPIENTES A BORDO
19.38 GODZILLA
22.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS
00.25 SOLDADO UNIVERSAL. EL REGRESO
02.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS
CINECANAL
10.25 LA ERA DE HIELO 3
12.02 ALIADOS
14.12 EL NACIMIENTO DEL DRAGÓN
15.50 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
17.47 THOR
19.50 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.35 EL EXPERIMENTO BELKO
01.10 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
02.57 VIAJE CENSURADO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOMBRES DE NEGRO 3
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
00.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
01.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
*HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “UNA ENTREVISTA CON DIOS”, ¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS?, CON DAVID STRATHAIRN Y BRENTON THWAITES.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
*DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO, EN CONCIERTO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO
DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO “CACHO” DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
*VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 14/11 17:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 14/11 19:30 (Cast) 22:00
(Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 14/11 14/11 16:00 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)
VENOM (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL
MALDITO (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 14/11 22:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 14/11 14/11 16:20 (Cast)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11-18:20 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
CAMINO SINUOSO (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11 17:30 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 19:40 (Cast) 22:10
(Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 14/11-18:30 (Cast) 21:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
OPERACIÓN OVERLOD
APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D
20:30 - SUBTITULADO 23:00 (SÓLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO
JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:20
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL JUEVES)
ANTICIPADAS
BURN THE STAGE: LA
PELÍCULA 29-11-2018
SUBTITULADA 17:30- 19:30 21:30