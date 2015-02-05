CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de noviembre de 2018

13/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 DE A DOS

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.03 ANTES DE LA MEDIANOCHE

09.11 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

11.19 HERMOSAS CRIATURAS

13.44 VENGADOR ANÓNIMO

15.46 REVANCHA

18.13 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

20.21 LA HUIDA

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 07

23.05 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 05

 

TCM

06.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.04 LA NIÑERA

08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.28 LOST

12.00 LA NIÑERA

12.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.36 ROGER WATERS THE WALL

15.30 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

17.26 DAÑO COLATERAL

19.24 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

22.00 MUERTE SÚBITA


SPACE

06.47 22 MINUTOS

08.06 EL TESORO DEL AMAZONAS

10.01 AUTOPISTA MORTAL

11.43 LA TORMENTA PERFECTA

14.07 EL SÉPTIMO HIJO

16.00 ANACONDA

17.37 SERPIENTES A BORDO

19.38 GODZILLA

22.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS

00.25 SOLDADO UNIVERSAL. EL REGRESO

02.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS


CINECANAL

10.25 LA ERA DE HIELO 3

12.02 ALIADOS

14.12 EL NACIMIENTO DEL DRAGÓN

15.50 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

17.47 THOR

19.50 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.35 EL EXPERIMENTO BELKO

01.10 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

02.57 VIAJE CENSURADO


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOMBRES DE NEGRO 3

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

00.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

01.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

*HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “UNA ENTREVISTA CON DIOS”, ¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS?, CON DAVID STRATHAIRN Y BRENTON THWAITES.


SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

*DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO, EN CONCIERTO.


CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO

DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO “CACHO” DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.


KALÚ

(AUTOPISTA)

*VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 14/11 17:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 14/11 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 14/11 14/11 16:00 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)

VENOM (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL

MALDITO (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 14/11 22:30 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 14/11 14/11 16:20 (Cast)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11-18:20 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

CAMINO SINUOSO (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11 17:30 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 19:40 (Cast) 22:10

(Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 14/11-18:30 (Cast) 21:30

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

OPERACIÓN OVERLOD

APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D

20:30 - SUBTITULADO 23:00 (SÓLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO

JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:20

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL JUEVES)

ANTICIPADAS

BURN THE STAGE: LA

PELÍCULA 29-11-2018

SUBTITULADA 17:30- 19:30 21:30

 
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