CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2018
Por El Liberal
15/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. COMUNICACIONES (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 EN ARMONÍA
20.00 DE A DOS
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.58 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
10.32 HERMOSAS CRIATURAS
12.57 ACORRALADOS
14.49 QUIERO ROBARME A LA NOVIA
16.55 EXPERTA EN CRISIS
19.09 LÍNEA DE EMERGENCIA
21.00 ACORRALADOS
22.52 THE KNICK 01 EPS 05
23.43 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 07
TCM
09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.19 LOST
11.51 LA NIÑERA
12.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.27 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD
14.31 OLIVER TWIST
16.51 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
18.23 GREMLINS
20.21 UN PAPÁ GENIAL
22.00 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
23.56 LA COSA MÁS DULCE
TNT
06.00 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA
07.33 METEORO
09.38 MISS SIMPATÍA
11.42 AHORA SON 13
14.00 LA CENICIENTA
15.58 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
18.30 19ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®
23.00 IRON MAN 3
01.25 FURIA DE TITANES
SPACE
06.10 COMBATE
07.39 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
09.43 LOS AGENTES DEL DESTINO
11.39 HOMBRES DE NEGRO 3
13.35 EL ESPECIALISTA
15.37 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
17.49 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.34 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 ASESINO NINJA
23.51 DÍA DE ENTRENAMIENTO
02.07 LOS MEJORES DE BROOKLYN
CINECANAL
11.15 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
13.10 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
14.55 TODO, TODO
16.40 ¡ESTO ES GUERRA!
18.22 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2
20.10 LA LLAMADA 3
22.00 ASSASSIN’S CREED
23.52 ALIADOS
02.05 EL EXPERIMENTO BELKO
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.25 BLACK-ISH
09.15 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ
10.25 EL FACTOR X
11.25 THE VOICE
13.15 EL FACTOR X
15.05 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SE DICE DE MÍ
22.00 THE VOICE
00.45 EL FACTOR X
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
* DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
15/11 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
15/11 - 16/11 16:30 (Cast)
17/11 - 18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30
(Cast)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
15/11 - 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
15/11 - 18:45hs (Cast) 21:30 (Subt)
HELL FEST: JUEGOS DIABÓLICOS
(2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
15/11 - 18:30 (Cast) 20:30 (Subt)
22:30 (Subt)
OPERACIÓN OVERLOND
(2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15/11 - 16/11 17:00 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
15/11 - 16/11 16:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
15/11 -16:30hs (Cast) 19:10 (Cast)
21:50 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:10- 17:50-
20:10- 22:10-
SUBTITULADO 22:10 (SOLO JUEVES)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:10-
OPERACIÓN OVERLOD ATPA
16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00-
SUBTITULADO 23:00 (SOLO JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 20:30
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:00
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS
LOS DIAS)
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELICULA
ESTRENO 29-11-
2018
SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -
21:30-