CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2018

15/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. COMUNICACIONES (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 EN ARMONÍA

20.00 DE A DOS

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 DALE FERRO

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

07.58 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

10.32 HERMOSAS CRIATURAS

12.57 ACORRALADOS

14.49 QUIERO ROBARME A LA NOVIA

16.55 EXPERTA EN CRISIS

19.09 LÍNEA DE EMERGENCIA

21.00 ACORRALADOS

22.52 THE KNICK 01 EPS 05

23.43 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 07

 

TCM

09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.19 LOST

11.51 LA NIÑERA

12.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.27 MICKEY. LA MEJOR NAVIDAD

14.31 OLIVER TWIST

16.51 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

18.23 GREMLINS

20.21 UN PAPÁ GENIAL

22.00 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

23.56 LA COSA MÁS DULCE

 

TNT

06.00 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA

07.33 METEORO

09.38 MISS SIMPATÍA

11.42 AHORA SON 13

14.00 LA CENICIENTA

15.58 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

18.30 19ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®

23.00 IRON MAN 3

01.25 FURIA DE TITANES

 

SPACE

06.10 COMBATE

07.39 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

09.43 LOS AGENTES DEL DESTINO

11.39 HOMBRES DE NEGRO 3

13.35 EL ESPECIALISTA

15.37 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

17.49 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.34 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 ASESINO NINJA

23.51 DÍA DE ENTRENAMIENTO

02.07 LOS MEJORES DE BROOKLYN

 

CINECANAL

11.15 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

13.10 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

14.55 TODO, TODO

16.40 ¡ESTO ES GUERRA!

18.22 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

20.10 LA LLAMADA 3

22.00 ASSASSIN’S CREED

23.52 ALIADOS

02.05 EL EXPERIMENTO BELKO

 

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.25 BLACK-ISH

09.15 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ

10.25 EL FACTOR X

11.25 THE VOICE

13.15 EL FACTOR X

15.05 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SE DICE DE MÍ

22.00 THE VOICE

00.45 EL FACTOR X

 

A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

* DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO.

 

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.

 

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN HERRERA Y MATACOS (SALTA-JUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.

 

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS  ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

 

CINES

SUNSTAR

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

15/11 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

15/11 - 16/11 16:30 (Cast)

17/11 - 18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30

(Cast)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

15/11 - 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

15/11 - 18:45hs (Cast) 21:30 (Subt)

HELL FEST: JUEGOS DIABÓLICOS

(2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

15/11 - 18:30 (Cast) 20:30 (Subt)

22:30 (Subt)

OPERACIÓN OVERLOND

(2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/11 - 16/11 17:00 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

15/11 - 16/11 16:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

15/11 -16:30hs (Cast) 19:10 (Cast)

21:50 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:10- 17:50-

20:10- 22:10-

SUBTITULADO 22:10 (SOLO JUEVES)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:10-

OPERACIÓN OVERLOD ATPA

16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00-

SUBTITULADO 23:00 (SOLO JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 20:30

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:00

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS

LOS DIAS)

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA PELICULA

ESTRENO 29-11-

2018

SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 -

21:30-

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de noviembre de 2018

También te puede interesar