En un mes, el Banco Central bajó la tasa de Leliq casi 10 puntos

15/11/2018 -

El BCRA pagó una tasa de 63,29% en la adjudicación de Letras de Liquidez a 7 días de plazo, unos 10 puntos porcentuales por debajo del nivel máximo alcanzado el 8 de octubre. Esta tasa es también la más baja ofertada por la entidad desde que lanzó el esquema de subastas diarias de Leliq a inicios del mes pasado. Este miércoles la entidad, ante un vencimiento de Leliq por $167.158 millones, adjudicó $174.745 millones a una tasa promedio de 63.29%. El Central calificó de ‘exitoso’ al balance del primer mes de este nuevo esquema de política monetaria que apunta a absorber pesos de la plaza para reducir la inflación. "El BCRA adoptó a partir de octubre un nuevo esquema de política monetaria de estricto control de agregados monetarios, comprometiéndose a no aumentar el nivel de la Base Monetaria (BM), respecto del promedio de septiembre, hasta junio de 2019", indicó la entidad a fines del mes de octubre. En el resumen del mes la entidad señaló que ‘el objetivo de no expandir la base monetaria se cumplió a pesar de haber requerido un esfuerzo adicional, ya que en las primeras dos semanas de septiembre el coeficiente de los encajes no remunerados era más bajo’. La entidad detalló que el control de la base monetaria se logra vía subastas diarias de Leliq cuya tasa promedio ‘subió durante las primeras licitaciones hasta 73,5%, para luego disminuir gradualmente a lo largo del mes finalizando en 68%‘. En la primera mitad de noviembre el BCRA persiste en la baja de la tasa que hoy llegó al 63,29%.