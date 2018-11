Los Dorados venció a Argentino y San Martín empató con Belgrano

16/11/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (c) Los Dorados le gano 1 a 0 a Argentino y San Martín empató con el marcador en blanco en los partidos de ida de la semifinal de la liguilla del torneo “Yolanda Sosa y Domingo Rojas” copa “Corralón Mukdise” que organiza la Liga Termense de Fútbol. En un encuentro impreciso, muy cortado, Los Dorados pudo vencer por la mínima diferencia a Argentino con un gol de pelota parada marcado por Franco Ledesma a los 19’ del segundo tiempo. En la etapa inicial ambos equipos se prestaron la pelota, las llegadas fueron escasas a los arcos solo se pudieron contabilizar algunos remates aislados de media distancia. Los hombres de la creación de fútbol estuvieron ausentes y el fuerte calor fue determinante en la merma en rendimiento futbolístico. En el complemento, el partido no cambió mucho, solo que Los Dorados más entero físicamente pudo desnivelar el partido a su favor merced a una jugada de pelota parada que tras un centro desde la derecha de Nahuel Sosa pudo empujarla Franco Ledesma. Los Dorados esperan más tranquilos el partido de vuelta. Argentino deberá mejorar si pretende llegar a la final de la liguilla. San Martín y Belgrano no se sacaron ventaja San Martín empató con Belgrano con el marcador en blanco en un partido muy trabado con escasas jugadas claras de gol. El c o t e j o s e t o r - nó friccionado con dos equipos que se concentraron en no cometer errores para no salir del encuentro en desventaja. Al igual que el otro partido el calor fue un factor determinante. La serie está abierta, ambos tienen buenos jugadores para marcar la diferencia. El cotejo de vuelta será la posibilidad que tendrán los santos y el celeste Toro Yacu para arribar a la final de esta instancia. Los encuentros de vuelta se jugaran el domingo en la cancha de 25 de Mayo, a las 14.30 se enfrentarán Los Dorados con Argentino y a las 16.30 lo harán San Martín con Belgrano. Para reflexionar Ante un intenso calor, los encuentros se jugaron el domingo pasado por la mañana en la cancha de 25 de Mayo por la postergación de la final del superclásico que pasó del sábado al domingo y obligó a la dirigencia del fútbol termense a reprogramar los partidos que en un principio debían jugarse por la tarde de la jornada dominical. La decisión trajo sus consecuencias, una escasa cantidad de público acompañó ambos partidos. La temperatura entre las 12.30 y 14 alcanzó los 35 grados y eso lo sintieron los jugadores en especial del segundo partido entre Los Dorados y Argentino. La dirigencia se encuentra gestionando la posibilidad de una ayuda para poder dotar de un sistema de iluminación a la cancha de 25 de Mayo y de esa manera evitar programar los encuentros en horarios que perjudican no solo el rendimiento de los deportistas sino pueden atentar contra su salud.