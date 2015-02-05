CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de noviembre de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
17/11/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 FINDE EN NICK
18.30 CINE. EL DIARIO DE UN
CHICO EN APUROS
20.00 CINE. HOMBRES DE
HONOR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 EL GRAN BARTENDER
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
21.30 PREMIOS FOPEA
23.00 MODO SELFIE
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 LAURA
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE
ARGENTINO
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
23.00 SIN PROTOCOLO
23.30 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.23 GIGANTES DE ACERO
08.52 EL PLANETA DEL TESORO
10.44 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
13.22 CARS
15.38 GIGANTES DE ACERO
18.05 HISTORIAS CRUZADAS
21.00 ESCUADRÓN SUICIDA
23.15 GAME OF THRONES 05 EPS 07
TCM
07.48 LA NIÑERA
08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.10 LOST
11.45 LA NIÑERA
12.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.08 SPAWN
15.45 GREMLINS
17.35 HELLBOY
19.43 EL GRAN PEZ
22.00 DIARIO DE UNA PASION
SPACE
06.24 COMBATE
07.53 ATRACO EN 7 MINUTOS
09.22 CONAN. EL BÁRBARO
11.25 2012
14.21 CELULAR
16.05 DOS INÚTILES EN PATRULLA
18.06 TIEMPO EN CONTRA
19.47 CHAPPIE
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
00.02 HACKERS. NINGÚN SISTEMA ES SEGURO
02.04 NOCHE DE TERROR
CINECANAL
10.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DEL ALBA
12.20 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO
LA LUNA
14.00 ASSASSIN’S CREED
16.05 LA ENTREGA INMEDIATA
18.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL
20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.
REVOLUCIÓN
22.00 ALIEN. COVENANT
00.50 SIETE DESEOS
02.30 EL FIN DE LOS TIEMPOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 GODZILLA
10.30 2012
13.30 HELLBOY
16.00 GODZILLA
18.30 2012
21.30 RESCATE EN EL METRO 123
TNT
06.00 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL
BRUJO
07.26 LOS PITUFOS
09.17 UN DETECTIVE EN EL KINDER
11.17 HAPPY FEET. EL PINGÜINO
13.09 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
13.12 PETER PAN
15.23 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
15.26 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
17.35 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
19.56 TOY STORY 3
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
00.02 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
00.05 ROBIN HOOD
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE
DE TANGO Y MILONGA, CON
ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO
DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,
VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO
DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA
PARTICIPACIÓN DE SOLANA
Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA
RUMORES DE MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN
NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y
AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
* DOMINGO 18, A LAS 21.30,
CARLOS MARRODÁN, JESSICA
PAIVA Y CHUNI CARDOZO.
CINES
SUNSTAR
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
17/11 - 18/11 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35
(Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
17/11 - 18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30
(Cast)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
17/11- 19/11 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
00:20 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
17/11- 19/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt)
00:20 (Subt)
HELL FEST: JUEGOS
DIABÓLICOS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
17/11- 19/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt)
22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
OPERACIÓN OVERLOND
(2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17/11 - 18/11 - 19/11 14:30hs (Cast)
17:00hs (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
17/11 - 18/11 - 19/11 14:10 (Cast) 16:20
(Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
17/11 -18/11 13:50 (Cast) 16:30 (Cast)
19:10 (Cast) 21:50 (Subt) 00:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJE TA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D
17:10- 17:50- 20:10- 22:10-
SUBTITULADO 22:10 (SOLO JUEVES)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS CASTELLANO 3D 19:10-
OPERACIÓN OVERLOD ATPA
16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-
SUBTITULADO 23:00 (sólo jueves)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 20:30
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:00
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS SUBTITULADA 2D
22:50 - (TODOS LOS DIAS)
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA
PELICULA ESTRENO 29-11-
2018 SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30
- 21:30-