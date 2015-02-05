CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de noviembre de 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

17/11/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.30 CINE. EL DIARIO DE UN

CHICO EN APUROS

20.00 CINE. HOMBRES DE

HONOR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 EL GRAN BARTENDER

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

21.30 PREMIOS FOPEA

23.00 MODO SELFIE

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE

ARGENTINO

 

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT


CANAL4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS

23.00 SIN PROTOCOLO

23.30 40 GRADOS TV


PELÍCULAS

CINEMAX

06.23 GIGANTES DE ACERO

08.52 EL PLANETA DEL TESORO

10.44 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

13.22 CARS

15.38 GIGANTES DE ACERO

18.05 HISTORIAS CRUZADAS

21.00 ESCUADRÓN SUICIDA

23.15 GAME OF THRONES 05 EPS 07

TCM

07.48 LA NIÑERA

08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.10 LOST

11.45 LA NIÑERA

12.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.08 SPAWN

15.45 GREMLINS

17.35 HELLBOY

19.43 EL GRAN PEZ

22.00 DIARIO DE UNA PASION

SPACE

06.24 COMBATE

07.53 ATRACO EN 7 MINUTOS

09.22 CONAN. EL BÁRBARO

11.25 2012

14.21 CELULAR

16.05 DOS INÚTILES EN PATRULLA

18.06 TIEMPO EN CONTRA

19.47 CHAPPIE

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

00.02 HACKERS. NINGÚN SISTEMA ES SEGURO

02.04 NOCHE DE TERROR

CINECANAL

10.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DEL ALBA

12.20 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO

LA LUNA

14.00 ASSASSIN’S CREED

16.05 LA ENTREGA INMEDIATA

18.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL

20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.

REVOLUCIÓN

22.00 ALIEN. COVENANT

00.50 SIETE DESEOS

02.30 EL FIN DE LOS TIEMPOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 GODZILLA

10.30 2012

13.30 HELLBOY

16.00 GODZILLA

18.30 2012

21.30 RESCATE EN EL METRO 123

TNT

06.00 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL

BRUJO

07.26 LOS PITUFOS

09.17 UN DETECTIVE EN EL KINDER

11.17 HAPPY FEET. EL PINGÜINO

13.09 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

13.12 PETER PAN

15.23 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

15.26 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

17.35 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

19.56 TOY STORY 3

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

00.02 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

00.05 ROBIN HOOD


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE

DE TANGO Y MILONGA, CON

ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO

DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,

VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO

DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA

PARTICIPACIÓN DE SOLANA

Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA

RUMORES DE MILONGA.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN

NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y

AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

* DOMINGO 18, A LAS 21.30,

CARLOS MARRODÁN, JESSICA

PAIVA Y CHUNI CARDOZO.


CINES

SUNSTAR

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

17/11 - 18/11 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35

(Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

17/11 - 18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30

(Cast)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

17/11- 19/11 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

00:20 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

17/11- 19/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt)

00:20 (Subt)

HELL FEST: JUEGOS

DIABÓLICOS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

17/11- 19/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt)

22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

OPERACIÓN OVERLOND

(2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17/11 - 18/11 - 19/11 14:30hs (Cast)

17:00hs (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

17/11 - 18/11 - 19/11 14:10 (Cast) 16:20

(Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

17/11 -18/11 13:50 (Cast) 16:30 (Cast)

19:10 (Cast) 21:50 (Subt) 00:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJE TA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D

17:10- 17:50- 20:10- 22:10-

SUBTITULADO 22:10 (SOLO JUEVES)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS CASTELLANO 3D 19:10-

OPERACIÓN OVERLOD ATPA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-

SUBTITULADO 23:00 (sólo jueves)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 20:30

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:00

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS SUBTITULADA 2D

22:50 - (TODOS LOS DIAS)

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA

PELICULA ESTRENO 29-11-

2018 SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30

- 21:30-

 
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