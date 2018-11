Se registra menor inflación pero los alimentos suben al 6%

18/11/2018 -

La inflación prevista para no­viembre mantiene la tendencia de una “significativa desaceleración” respecto de la registrada en octu­bre, de acuerdo al seguimiento de lo que va del mes realizada por la consultora Ecolatina.

A pesar del salto de precios en el último bimestre, la consulto­ra aseguró que “la inflación entre la primera quincena de noviembre y el mismo período de octubre al­canzó 3,7%, mostrando una signi­ficativa desaceleración”.

“Esta dinámica respondió principalmente al menor incre­mento de los precios de bienes y servicios regulados que treparon sólo 2% debido a combustibles, transporte público y cigarrillos, y a que la desaceleración del IPC nú­cleo no fue tan marcada al subir 3,9% en la primera quincena de noviembre”, indicó la consultora.

Sin embargo la firma alertó que “aún no se observa una des­aceleración en el capítulo más sensible, ya que alimentos trepó 6% entre la primer quincena de noviembre y de octubre, impulsa­dos por fuertes aumentos en lác­teos, verduras, frutas y bebidas no alcohólicas”.

De continuar esta tendencia, la inflación de noviembre cerra­rá en 3,2%, mostrando una mar­cada desaceleración respecto al bimestre septiembre-octubre, y volverá a los niveles previos al sal­to cambiario, planteó el trabajo.

Finalmente, el informe con­sideró que “pese a la estabiliza­ción del dólar, el endurecimiento del esquema monetario y la con­secuente recesión, la inercia pro­pia del proceso inflacionario ha­rá que los precios suban en el úl­timo bimestre del año a un ritmo del 3% mensual por lo que se pro­yecta que la inflación cierre 2018 en 48%”.

El Indec informó esta tar­de que la inflación nacional fue de 5,4% en octubre, lo que implica que los precios crecieron 39,5% en los primeros diez meses del año y 45,9% interanual.

Para Ecolatina, el princi­pal factor detrás de este regis­tro fue “el salto cambiario de fines de agosto que al operar con cier­to rezago tarda en impactar en los precios al consumidor”, ya que el aumento de los precios mayoris­tas de 16% en septiembre impac­tó en el IPC de octubre.