Autoplanes: hay 200 santiagueños afectados por la suba de la cuota y preparan una demanda colectiva

Fotos ADECSE. El miércoles hará una reunión. Desde el jueves, en Plaza Libertad, sumarán firmas a la demanda colectiva

19/11/2018 -

Bajo la consigna "No queremos que nos regalen, pero tampoco queremos regalarles nuestro sueldo", unos 200 suscriptores de planes de ahorro santiagueños lanzaron una convocatoria a través de las redes sociales para buscar una salida al incremento mensual de las cuotas que vuelve "impagables" esas suscripciones.

La cadena de ahorristas conformó un grupo en Whatsapp y comenzaron a reunirse para contar sus casos. El común denominador es que pasaron de pagar una cuota promedio de $4.000 en el primer trimestre de este año, a más del doble en la actualidad. En algunos casos llegan a $12.000, según comentaron. En este grupo de gente hay quienes ya retiraron su auto y otros que lo están pagando, pero aún no accedieron a su 0km. Para la mayoría, el escenario es de incertidumbre: les falta pagar al menos 30 cuotas más.

"La gente está muy mal. El pago de la cuota los está matando y no se está haciendo nada. Aquí hay un grupo muy numeroso de personas, nosotros contabilizamos 200 casos que están con este problema", indicó Javier Alexandro, director de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) quien recibió el viernes pasado la inquietud de grupo y realizó la primera reunión por esta temática. A partir de allí, esta institución comenzó a promover una medida cautelar colectiva para presentarla ante la Justicia y tratar de "impugnar el aumento del precio en los autoplanes por cuotas impagables", señaló el directivo. En el modelo de presentación que hará la Adecse, se alude a la fijación de la cuota como "abusiva en referencia al valor del automotor previsto en el contrato con los valores de precio al público y que torna la prestación excesivamente onerosa en la relación que existía al momento de contratar". Con la presentación, lo que se busca es descomprimir la situación. Alexandro indicó que "en Salta, la Asociación de Consumidores ha logrado que les den 2 alternativas: congelarles la cuota por un año o refinanciar planes", indicó. Una salida similar se busca a nivel local. Agregó que la demanda se planteará junto a los damnificados "de Jujuy, Salta y Mendoza, porque hay muchos casos parecidos", indicó. "En mi caso he sacado el auto hace 5 meses. Antes de retirarlo pagaba $3.400 de cuota, después ha subido a $7.500. Al otro mes $8.500 y después $9.500. La última ha llegado de $10.300", señaló Gisela S. "Estos últimos 6 meses han sido los protagonistas del aumento. En abril pagaba $5.400 y la cuota de octubre ha llegado en $12.000", señaló Fabián G. A su vez, Manuel I. agregó: "Aún no lo tengo al auto y llevo 29 cuotas pagadas. En 3 meses me ha subido en $4.000 la cuota".