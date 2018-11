Detuvieron al exesposo de Carlos Di Doménico por los cuadernos de las coimas

Fotos Juan Manuel Campillo se había alejado de la política para acompañar a su esposo en el mundo de la moda.

Notas Relacionadas

Investigan por presunto lavado al viudo del diseñador de moda Carlos Di Domenico

Hoy 11:15 -

Juan Manuel Campillo, exesposo de Carlos Di Doménico fue detenido en un hotel de Rosario, por disposición del juez Claudio Bonadío, ya que su nombre figuraba varias veces en los relatos de los involucrados a la investigación por los "cuadernos de las coimas".

La detención se hizo efectiva en un hotel de Rosario. Campillo, quien además era ex ministro de Economía de Santa Cruz, quedó involucrado en la causa tras la declaración como arrepentida de Elizabeth Ortiz Municoy, ex esposa Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Te recomendamos: Ya hay 47 procesados, 26 arrepentidos y 17 detenidos por los "cuadernos"

Tras la detención de Campillo, se supo que la policía busca a un primo y a una tercera persona. Su detención fue ordenada luego de que la ex apoderada del modisto, relatara ante la Justicia que el exfuncionario utilizó vestidos de colección para blanquear dinero que podría provenir de la corrupción.

Además, dijo que en la intimidad, Di Doménico contaba que su marido era valijero y que sacaba plata a Panamá y las Islas Vírgenes de los Kirchner.