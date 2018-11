Quimsa ganó su último encuentro, pero no pudo clasificarse a la fase decisiva del certamen nacional

21/11/2018 - Quimsa no pudo superar las semifinales del Campeonato Argentino de Clubes de la categoría U17, cuya Zona C se jugó en la ciudad chaqueña de Resistencia. El pasado viernes, la “Fusión” cayó frente a Regatas de Resistencia, el dueño de casa, por 85 a 54, mientras que el sábado perdió ante San Martín de Corrientes por 77 a 73 y quedó sin chances de acceder a la instancia decisiva. Ya en domingo, el conjunto santiagueño se despidió de la competencia con una ajustada victoria sobre Independiente de Oliva por 100 a 96. Las figuras de este partido fueron Matías Camacho (20), Santiago López (19) y Tomás Allende (18). También se destacaron Diego Ruiz (12) y Esteban Jiménez (11). De esta manera, los chicos santiagueños no pudieron regresar con el objetivo de la clasificación, pero mostraron por momentos un buen nivel de básquet.