El libro de Ginóbili llegó a Santiago

22/11/2018 -

Emanuel Ginóbili es el mejor basquetbolista argentino de la historia y su retiro de las canchas generó en todo el mundo muestras de admiración hacia su figura.

Daniel Frescó, autor del libro "Manu, el cielo con las manos", presentó ayer de manera oficial esta obra que es la biografía completa del ex escolta de la selección argentina y los San Antonio Spurs.

Dicha presentación se realizó, en el salón Imperio del Hotel Carlos V, ante un muy buen marco de público.

En la ocasión, el periodista Daniel Frescó contó todos los detalles y la intimidad de un libro que cuenta la vida de un deportista que es un verdadero ejemplo para los chicos y que marcó un antes y un después en el deporte argentino.

Frescó, el autor de la obra, llevó adelante la presentación del libro que es una edición ampliada y actualizada del que publicó en el 2005 y que se convirtió en la primera biografía del bahiense.

"Comencé a escribir este libro en el 2003, porque me propuse investigar a fondo en la vida de Manu. Yo no vengo del mundo del deporte, pero me pareció genial su historia de vida. Ahora debía ampliar el libro, porque como fue importante su carrera, también fue su retiro y el legado que dejó", comentó Daniel Frescó.

Seguidamente, en diálogo con EL LIBERAL, Frescó confesó que para él es muy especial llegar a Santiago con su libro, ya que es una provincia a la cual le tiene mucho cariño y además, en la que la gente es amante del buen básquet.

"Estoy muy feliz con esta presentación, porque Santiago es muy especial para mí. Aquí a la gente le gusta mucho el básquet y me pone muy bien que gente destacada del básquet haya estado presente atendiendo la charla. En lo personal, es muy importante y muy gratificante que gente como el "Negro" Flores, Miguel Cortijo o los tres hermanos Small hayan venido a escuchar un poco de qué se trata este libro", aseguró el periodista anoche.

En tanto, afirmó: "El libro salió justo en el momento en que Manu anunciaba su retiro, con lo cual es una edición actualizada. De hecho, la tapa es diferente. Es la biografía completa, con el retiro incluido".

Además, Daniel Frescó destacó sobre la obra: "Cuenta todo sobre lo que fue la preparación de Manu para llegar a ser uno de los mejores deportistas argentinos de la historia. Desde sus inicios, cuando pensaba que jamás le daría la talla para ser un basquetbolista profesional, pasando por el proceso de crecimiento que tuvo hasta llegar a los mejores años de su carrera, con la Liga Nacional, su pase a Italia, la selección y su arribo a la NBA. Estamos hablando de alguien que tuvo y tiene una mentalidad diría irrepetible, que fue la clave para llegar a ser tan grande. El no fue parte de equipos que fueron ganadores de títulos importantes en sus inicios. La gloria la consiguió con esa mentalidad competitiva que mamó en su familia, aún con todo en contra", destacó anoche el periodista. l