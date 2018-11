Fotos TRANQUILIDAD. El DT, Gustavo Coleoni, confía en poder quedarse con los tres puntos en el juego ante Los Andes.

22/11/2018 -

El plantel profesional de Central Córdoba sumó ayer una de las últimas prácticas, de cara al compromiso que sostendrá mañana, desde las 22, ante Los Andes, en el partido que abrirá la fecha 11º del Nacional B.

Pensando en ese juego, el entrenador Gustavo Coleoni manifestó que el triunfo ante Ferro, les trajo tranquilidad porque lograron salir de la zona de descenso, algo no estaba previsto a inicio de temporada.

Además anticipó que aunque el rival, no llegue en buen momento, no será fácil de vencer.

"Nos hizo bien salir de la zona de descenso, porque no armamos un equipo para mantener la categoría. Tenemos un plantel para ser protagonistas. Aspiramos estar entre los primeros puestos. El esfuerzo de los partidos y la Copa Argentina, nos quitó un poco de fuerzas y cuando menos nos dimos cuenta estábamos peleando abajo", manifestó el entrenador en diálogo con la prensa tras la práctica matutina.

"Salimos de una situación incómoda en cuanto a las estadísticas, porque en cuanto al funcionamiento el equipo respondió y fue superior a sus rivales, casi en todos los partidos. Por suerte pudimos torcer esa suerte ante Ferro", añadió.

Seguido, el Sapo habló sobre el rival, y anticipó un juego complicado.

"El hecho de que Los Andes no llegue bien, no significa nada. Esta categoría es muy pareja y jugando de visitantes muchos equipos suelen jugar sin la presión. Ellos saben que no pueden dejar pasar más puntos, por eso no será fácil", analizó.

"Nosotros nos preparamos para ganar y vamos a tener el plus de jugar con el apoyo de nuestra gente, completó.

Además, manifestó que no le preocupa la falta de eficacia, sino que lo tiene ocupado buscando mejorar ese aspecto.

"No es para preocuparse, es para ocuparse, pero también eso es producto del momento. Queremos hacer el gol antes de que la pelota entre. Pero ganando, te da confianza y tranquilidad para pensar y definir en los momentos claves".

En cuanto al sistema táctico que implementará ante Los Andes, aseguró que le gustó el funcionamiento colectivo con el 4-4-2, pero no lo confirmó.

"Encontramos un buen funcionamiento con el 4-4-2, pero no sabemos si podemos sostenerlo, porque los esquemas se arman teniendo en cuenta los futbolistas", cerro.

El entrenador aun no confirmó el equipo y hoy seguirá probando variantes. El ingreso de Alfredo Ramírez por el suspendido Cristian Vega, es casi un hecho según lo observado ayer en los trabajos tácticos realizados.

El cuerpo técnico aguardará por la evolución física de César Taborda, quien ayer entrenó con normalidad, pero hoy será exigido. En caso de no llegar, Cavallotti ocupará su lugar.