Los Dorados y San Martín animarán la gran final de la Liguilla 2019

23/11/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) San Martín, ganador de la primera rueda, y Los Dorados, definirán quién será el ganador de la liguilla 2019, con el agregado de que si gana El Santo se consagrará campeón del torneo anual “Yolanda Sosa, Domingo Rojas” copa “Corralón Mukdise” que organiza la Liga Termense de Fútbol. San Martín llegó a esta instancia tras vencer por 3 a 1 a Belgrano, en el partido de ida igualaron con el marcador en blanco. Por su parte, Los Dorados dejó en el camino a Argentino tras ganarle 1 a 0 y 2 a 0, respectivamente. Los partidos se jugaron en la cancha de 25 de Mayo ante un marco importante de público. Mostrando experiencia y precisión en los minutos finales, San Martín venció por 3 a 1 a Belgrano. En un primer tiempo parejo con posibilidades para ambos equipos, el Santo se puso en ventaja con un gol de Cristian Luna a los 26 minutos, tras un centro de Leal luego de un pase de Carlos Gauna. Belgrano acusó el golpe y se fue en busca del empate. Y lo consiguió antes del cierre de la primera parte por intermedio de Andrés Saavedra, con un golpe de cabeza. En el complemento el partido se tornó por momentos impreciso, no aparecían los jugadores de creación, los volantes y delanteros estaban lejos y eran escasas las chances del gol. Pero en el tramo final, Carlos “Colo” Gauna emprendió una veloz carrera por la derecha y lanzó un centro que se cerró en el segundo palo del arquero Ojeda, que no pudo impedir que el balón ingrese en el arco desatando la alegría y la felicidad del pueblo Santo. Antes del cierre del encuentro, Cristian Luna marcó el tercero y segundo de su cuenta personal, dándole cifras definitivas al partido. Los Dorados Los Dorados dejó en el camino a Argentino, al vencerlo por 2 a 0 en un encuentro que lo manejó con la presión del equipo de Agua de Santa y aprovechando que en la ida le ganó por 1 a 0. Los “Pata Negra” intentaron adelantarse en el campo de juego, pero encontró a Los Dorados bien parado y concentrado. Fue así como a los 35’ pudo lograr la apertura del marcador mediante un tiro libre penal que convirtió Gabriel Roldán Escobar. En el complemento Argentino se fue en busca del empate con mucha fuerza pero sin ideas. Y en las chances que tuvo apareció la experiencia de David Orellana en el arco. De tanto insistir en buscar la igualdad, Los Dorados lo remató a los 40’ del complemento a través del experimentado Leo Lazarte, que puso cifra definitivas a favor de un equipo que tuvo un rendimiento de menor a mayor y se metió en la liguilla en las últimas fechas de la primera ronda. La definición El partido entre San Martín y Los Dorados fue programado para el domingo 25 de noviembre a las 17 en la cancha de 25 de Mayo. Si empatan definirán desde el punto del penal. Si la final gana San Martín, será el campeón anual 2019 por ser ganador de la primera rueda. En cambio si el ganador es Los Dorados, forzará a que vuelvan a enfrentarse la semana que viene para definir quién será el campeón.