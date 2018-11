Pasado mañana se jugarán las semifinales de las categorías C40 y C50 del Torneo Zonal

23/11/2018 - Islas Malvinas enfrentará este domingo a Carnicería Daniela, en tanto que Carnes Marito jugará ante Cerrajería José Luis, en el marco de las semifinales de la categoría C50 del Torneo Zonal, que lleva el nombre de Segundo “Chulo” Ramos y que organiza la Liga Santiagueña de Veteranos. En las semifinales de la C40, Club Piedritas se medirá con Cadetería Alsina, mientras que Los Poros enfrentarán a Unión. Los partidos comenzarán a las 9, con 30 minutos de tolerancia. En caso de empate, se definirá el finalista mediante disparos desde el punto del penal. Programación En Estrella Roja Nº 1: Club Piedritas vs. Cadetería Alsina (C40). En Pampa Muyoj: Los Poros vs. Unión (C40). En Estrella Roja Nº 2: Islas Malvinas vs. Carnicería Daniela (C50). En San Luis: Carnes Marito vs. Cerrajería José Luis (C50). Resultados C40: Club Piedritas 2, San Luis 1; Unión 2 (6), Barrio 1º de Mayo 2 (5); Los Poros 1, La Herederos 0; Cadetería Alsina 1, Loma FC 0. C50: Islas Malvinas 5, Unión For Ever 1; Carnicería Daniela 4, Santa Lucía 2; Carnes Marito 0 (5), Pablo VI 0 (3); Cerrajería José Luis 2, Estrella Roja 0.